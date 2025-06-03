CD Projekt Red показала техническое демо «Ведьмака-4». В нем Цири попадает в Вальдрест

CD Projekt Red представила демоверсию «Ведьмака-4». В студии подчеркнули, что в ролике показана не полноценная игра, а продемонстрированы технологии, которые будут использованы.
Видео было создано на движке Unreal Engine 5.6 и записано на PlayStation 5 с частотой 60 кадров в секунду с трассировкой лучей. В нем показали отрывок из одного задания, события которого разворачиваются в Ковире.
В ролике Цири попадает в портовый город Вальдрест, где жителей держит в страхе мантикора. Локация заполнена NPC, которые занимаются своими повседневными делами: кто‑то смотрит на медведя, кто‑то покупает что‑то в ларьке, а где‑то выступает цирковая труппа. В другом кадре NPC называет Цири ведьмой, а ребенок подбирает яблоки, которые уронил прохожий.
В финале ролика зрителям представили Лан-Эксетер — главный город региона Ковир и Повисс. Это место впервые появится в серии. Лан-Эксетер описан в романе Анджея Сапковского «Башня Ласточки» как столица на воде, где вместо улиц каналы, а все передвижения происходят на лодках. Из демоверсии также стало известно, что лошадь Цири зовут Кэльпи7.