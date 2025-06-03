Тина Канделаки посоветовала женщинам работать из декрета. Ее раскритиковали

Сегодня / 09:50
Мистер Бист: «У меня нет денег, даже на свадьбу пришлось занять у мамы»
Сегодня / 13:37
В Кельне эвакуируют 20 тыс. человек из‑за трех неразорвавшихся бомб времен Второй мировой войны
Сегодня / 12:37
TikTok заблокировал хештег #skinnytok, связанный с нездоровым похудением
Сегодня / 12:37
Джеймс Кэмерон экранизирует фэнтезийный роман «The Devils» Джо Аберкромби
Сегодня / 12:24
Умер Евгений Дога — молдавский композитор, автор вальса «Мой ласковый и нежный зверь»
Сегодня / 12:12
Ридли Скотт собирается уйти из франшизы «Чужой»
Сегодня / 11:50
В Японии испытывают универсальную искусственную кровь
Сегодня / 11:24
Рене Зеллвегер расплакалась во время съемок сцены с Колином Фертом в «Бриджит Джонс-4»
Сегодня / 10:03
Паоло Соррентино получит почетную награду «Сердце Сараево»
Сегодня / 09:36
«Переходный возраст» стал триумфатором премии Gotham TV
Сегодня / 08:59
В школах появится обязательный предмет по духовно-нравственной культуре
Сегодня / 08:03
Билл Гейтс передаст большую часть своего состояния странам Африки
Сегодня / 07:29
Новый Хагрид Ник Фрост сказал, что не будет копировать игру Робби Колтрейна
Сегодня / 06:43
Актеры «Дюны» забросали Хавьера Бардема мемами про Лисана аль-Гаиба
Сегодня / 23:08
Пирс Броснан признался, что «Мамма Миа-3» даст ответ на главный вопрос франшизы — кто отец Софи
Сегодня / 22:27
В Бразилии девушка полтора года ходила на похороны, чтобы понравиться гробовщику
Сегодня / 21:46
Майк Флэнаган определился с актрисой на главную роль в сериале «Кэрри»
Вчера / 20:47
Эндрю Скотт снимется с Мишель Уильямс и Дейзи Эдгар Джонс в фильме «Место в аду»
Вчера / 19:49
Миа Гот заявила, что «Франкенштейн» Гильермо дель Торо будет «глубоко личным»
Вчера / 18:59
Обновленная кукла-убийца вырывается из коробки в трейлере фильма «М3ГАН 2.0»
Вчера / 18:43
Экс-топ-менеджеры Ubisoft предстали перед судом по обвинению в домогательствах
Вчера / 18:10
95% алтайского меда производится не на Алтае
Вчера / 17:41
До Москвы могут долететь частицы пепла вулкана Этна, который проснулся на Сицилии
Вчера / 17:20
Ранее неизвестную картину Васнецова выставят на аукцион за 27 млн рублей
Вчера / 16:43
Арнольд Шварценеггер завел свинью, лошадь и осла, чтобы преодолеть кризис среднего возраста
Вчера / 16:30
Тюремную одежду Пи Дидди выставили на аукцион
Вчера / 15:48
Первый участок Рублево-Архангельской линии метро планируют открыть в 2026 году
Вчера / 15:41
Wizards of the Coast разрабатывает новую приключенческую видеоигру по Dungeons & Dragons

Тина Канделаки посоветовала женщинам работать из декрета. Ее раскритиковали

Сегодня в 13:56
Фото: Новосильцев Артур/Агентство «Москва»

Тина Канделаки опубликовала в инстаграме* видео, в котором высказалась о влиянии декретного отпуска на карьеру. По ее мнению, декрет «отбрасывает женщину назад», а чтобы избежать этого, следует продолжать работать, хотя бы удаленно.

«Задают вопрос: „Вот, женщины, у нас тяжело, нам сложно“. Да нам вообще не тяжело и не сложно. Просто есть физиологическая особенность. В зависимости от того, как мы рожаем, у кого какие изначально физические данные: есть те женщины, которые, что называется, не отходя от станка, как я, есть те, которым нужен декрет — просто физически восстановиться, побыть с ребенком. Как раз этот промежуток времени, к сожалению, женщину отбрасывает назад, когда она находится с дома. Но работу можно найти и на дому, продолжать развиваться», ― сказала Канделаки.

Она считает, что в декрете «не каждая женщина может соответствовать темпу роста собственной компании», «но все можно наверстать — было бы желание».

Высказывания телеведущей вызвали критику со стороны подписчиц. Некоторые обвинили ее в обесценивании женского опыта и нереалистичных ожиданиях. Одна из девушек написала, что первый год после родов «мечтала просто выжить», а «ни о какой работе на дому и речи идти не могло».

«Не стоит так обесценивать женщин. Какой смысл сразу бросать ребенка и бежать на работу, тут каждый выбирает, что для него важнее. Нянечка вместо матери и карьера или собственное восстановление и материнство», ― гласит самый популярный комментарий под постом.

«Можно и после роддома выйти на работу и доказывать, какая ты молодец, как опережаешь мужиков. А можно взять ответственность на себя и дать ребенку базу, из которой строиться целостный человек», ― отмечает другая подписчица.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами