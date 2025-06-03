Тина Канделаки посоветовала женщинам работать из декрета. Ее раскритиковали

«Задают вопрос: „Вот, женщины, у нас тяжело, нам сложно“. Да нам вообще не тяжело и не сложно. Просто есть физиологическая особенность. В зависимости от того, как мы рожаем, у кого какие изначально физические данные: есть те женщины, которые, что называется, не отходя от станка, как я, есть те, которым нужен декрет — просто физически восстановиться, побыть с ребенком. Как раз этот промежуток времени, к сожалению, женщину отбрасывает назад, когда она находится с дома. Но работу можно найти и на дому, продолжать развиваться», ― сказала Канделаки.