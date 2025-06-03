Тина Канделаки посоветовала женщинам работать из декрета. Ее раскритиковали

Тина Канделаки опубликовала в инстаграме* видео, в котором высказалась о влиянии декретного отпуска на карьеру. По ее мнению, декрет «отбрасывает женщину назад», а чтобы избежать этого, следует продолжать работать, хотя бы удаленно.
«Задают вопрос: „Вот, женщины, у нас тяжело, нам сложно“. Да нам вообще не тяжело и не сложно. Просто есть физиологическая особенность. В зависимости от того, как мы рожаем, у кого какие изначально физические данные: есть те женщины, которые, что называется, не отходя от станка, как я, есть те, которым нужен декрет — просто физически восстановиться, побыть с ребенком. Как раз этот промежуток времени, к сожалению, женщину отбрасывает назад, когда она находится с дома. Но работу можно найти и на дому, продолжать развиваться», ― сказала Канделаки.
Она считает, что в декрете «не каждая женщина может соответствовать темпу роста собственной компании», «но все можно наверстать — было бы желание».
Высказывания телеведущей вызвали критику со стороны подписчиц. Некоторые обвинили ее в обесценивании женского опыта и нереалистичных ожиданиях. Одна из девушек написала, что первый год после родов «мечтала просто выжить», а «ни о какой работе на дому и речи идти не могло».
«Не стоит так обесценивать женщин. Какой смысл сразу бросать ребенка и бежать на работу, тут каждый выбирает, что для него важнее. Нянечка вместо матери и карьера или собственное восстановление и материнство», ― гласит самый популярный комментарий под постом.
«Можно и после роддома выйти на работу и доказывать, какая ты молодец, как опережаешь мужиков. А можно взять ответственность на себя и дать ребенку базу, из которой строиться целостный человек», ― отмечает другая подписчица.
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