В Кельне эвакуируют 20 тыс. человек из‑за трех неразорвавшихся бомб времен Второй мировой войны

В Германии 20 тыс. человек будут вынуждены покинуть дома из‑за найденных бомб времен Второй мировой войны. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на местную администрацию.
2 июня в Кельне во время работ по исследованию грунта в районе Дойц специалисты обнаружили три американские бомбы времен Второй мировой войны. 4 июня начнется операция по обезвреживанию боеприпасов. Власти отметили, что город сильно пострадал от бомбардировок в годы войны, и назвали эту эвакуацию одной из самых масштабных с 1945 года.
В зоне эвакуации окажутся железнодорожный вокзал, Кельнская ратуша, больница, два дома престарелых, несколько школ и детских садов, а также телерадиовещательная компания RTL. Будут перекрыты три моста через Рейн. Меры безопасности не затронут Кельнский собор.
В октябре 2024 года из‑за взрыва бомбы времен Второй мировой войны закрыли международный аэропорт Миядзаки, расположенный на юге Японии. Бомба взорвалась неподалеку от взлетно-посадочной полосы. В результате этого на территории аэродрома образовалась яма длиной семь метров и шириной четыре метра. Все рейсы пришлось отменить, а на место вызвать военных.