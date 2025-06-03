В Кельне эвакуируют 20 тыс. человек из‑за трех неразорвавшихся бомб времен Второй мировой войны

2 июня в Кельне во время работ по исследованию грунта в районе Дойц специалисты обнаружили три американские бомбы времен Второй мировой войны. 4 июня начнется операция по обезвреживанию боеприпасов. Власти отметили, что город сильно пострадал от бомбардировок в годы войны, и назвали эту эвакуацию одной из самых масштабных с 1945 года.