Деятельность разработчиков «Мира танков» признали экстремистской

Таганский суд Москвы запретил деятельность разработчиков «Мира танков» в России. Об этом сообщили в пресс-службе московских судов.
Согласно решению суда, экстремистским признали «объединение», состоящее из владельца компании «Леста Игры» Малика Хатажаева, собственника Wargaming Виктора Кислого, ООО «Леста» и ООО «Леста геймс эдженси».
Теперь 100% долей «Леста Игр», а также связанных с ней юрлиц «Леста геймс эдженси» и «Леста геймс Москва» будет обращено в доход государства. В самой компании неоднократно подчеркивали, что не нарушали законов ни России, ни Беларуси, и утверждали, что им «бояться нечего».
Генпрокуратура обвинила разработчиков в связи с компанией Wargaming, ранее базировавшейся в Беларуси, а затем переехавшей на Кипр. Эта компания в 2022 году покинула отечественный рынок, закрыла офис в Минске и сохранила представительство в Киеве, а позже объявила о пожертвовании в поддержку Вооруженных сил Украины.
На фоне этих событий «Леста» заявляла о своей непричастности к политике, однако в апреле этого года по иску прокуратуры были арестованы активы российской компании.
Адвокат основателя «Леста Игр» Роман Макаров заявил, что защита полностью не согласна с решением суда, отметив, что все необходимые доказательства были представлены. «Суд вынес решение в иную пользу, мы будем его обжаловать», — добавил он. По словам юриста, до конца неясно, приведет ли признание компании экстремистской к фактическому запрету на распространение ее игр, включая «Мир танков» и другие проекты, на территории России.
«Леста Игры» — петербургская студия видеоигр, управляющая в России проектами «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz. Ранее она работала в составе разработчика и издателя видеоигр Wargaming, основанного в 1998 году белорусским предпринимателем Виктором Кислым. Головной офис Wargaming сейчас базируется на Кипре, у него также есть студии в Киеве, Праге, Хельсинки, Чикаго и других городах.
До апреля 2022 года Wargaming присутствовал и в России. Но на фоне начала военной операции на Украине компания объявила об уходе из России и Беларуси и передала бизнес «Лесте». Игры, изначально носившие английские названия World of Tanks и World of Warships, были переведены на русский.
В 2023 году Wargaming объявил о запуске сбора средств для Украины среди своих пользователей. В играх компании появились специальные наборы с контентом по украинской тематике, а все деньги от их продажи Wargaming обещал направить на приобретение Украине машин скорой помощи. «Леста» тогда выпустила сообщение, что находится вне политики и не имеет отношения к иным играм схожей тематики.