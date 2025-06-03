Деятельность разработчиков «Мира танков» признали экстремистской

Обновлено сегодня в 15:45

«Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz не будут запрещены в результате решения суда по делу «Леста Игр». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседника издания, «судебный акт не касается и не распространяется на группу компаний „Леста“, ее контрагентов и клиентов, в том числе пользователей компьютерных игр». Он добавил, что решение не повлечет прекращения работы игр «Мир танков» (до 2022 года именовалась в России как World of Tanks), «Мир кораблей» (World of Warships) и Tanks Blitz.