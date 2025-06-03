Пятый сезон «Медленных лошадей» выйдет 24 сентября. Посмотрите первый тизер

Apple TV+ выпустил тизер пятого сезона сериала «Медленные лошади». Стриминг также объявил, что продолжение начнет выходить 24 сентября.
В пятом сезоне в качестве специального приглашенного актера появится Ник Мохаммед из «Теда Лассо». Он сыграет амбициозного политика по имени Зафар Джаффри.
В пятом сезоне «Медленных лошадей» все начинают подозревать неладное, когда у местного компьютерщика Родди Хо (Кристофер Чун) внезапно появляется эффектная девушка. «Но когда по всему Лондону начинают происходить все более странные события, именно команде „Медленных лошадей“ предстоит выяснить, как все это связано. Ведь Лэмб знает, что в мире шпионажа всегда действуют „Лондонские правила“: прикрывай себя в первую очередь», — гласит синопсис.
Осенью 2024 года сериал продлили сразу на шестой сезон. Он будет основан на двух романах Мика Геррона — «Страна Джо» и «Дом Слау». По сюжету шпионы отправятся в бега после того, как Диана Тавернер вовлечет их в смертельно опасную игру возмездия и мести.
«Медленные лошади» стал хитом Apple TV+ и принес Гэри Олдману и его коллеге по фильму Джеку Лаудену номинации на премию BAFTA, а сценаристу Уиллу Смиту — премию Primetime Emmy.
Сюжет рассказывает о группе агентов британской разведки MI5, которые по разным причинам провалились в карьере и теперь работают в отделе, называемом «Медленные лошади».