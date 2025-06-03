Пятый сезон «Медленных лошадей» выйдет 24 сентября. Посмотрите первый тизер

В пятом сезоне «Медленных лошадей» все начинают подозревать неладное, когда у местного компьютерщика Родди Хо (Кристофер Чун) внезапно появляется эффектная девушка. «Но когда по всему Лондону начинают происходить все более странные события, именно команде „Медленных лошадей“ предстоит выяснить, как все это связано. Ведь Лэмб знает, что в мире шпионажа всегда действуют „Лондонские правила“: прикрывай себя в первую очередь», — гласит синопсис.