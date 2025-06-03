TikTok заблокировал хештег #skinnytok, связанный с нездоровым похудением

Тренд SkinnyTok привел к тому, что в TikTok за последние месяцы появилось множество видео с изображением истощенных девушек, продвигающих экстремальные диеты и советы по снижению веса. Это привлекло внимание как Европейской комиссии, так и французского цифрового регулятора Arcom.