TikTok заблокировал хештег #skinnytok, связанный с нездоровым похудением

TikTok заблокировал по всему миру популярный хештег #skinnytok, связанный с роликами о нездоровом похудении. Об этом сообщает Politico.
«Мы заблокировали результаты поиска по хештегу #skinnytok, так как он стал связан с контентом о нездоровом похудении», — сказал представитель соцсети Паоло Ганино.
Теперь поиск по хештегу выдает ссылку на ресурсы психологической помощи. По словам Ганино, это часть «регулярной проверки» мер безопасности TikTok, направленной на «устранение новых рисков».
Тренд SkinnyTok привел к тому, что в TikTok за последние месяцы появилось множество видео с изображением истощенных девушек, продвигающих экстремальные диеты и советы по снижению веса. Это привлекло внимание как Европейской комиссии, так и французского цифрового регулятора Arcom.
Министр цифровой экономики Франции Клара Шаппаз назвала блокировку хештега коллективной победой после почти двух месяцев давления, включая общественную петицию и ее встречу с представителями TikTok в Дублине в начале мая.
«Борьба за защиту наших детей в интернете на этом не заканчивается. И я не собираюсь сдаваться. Запрет социальных сетей до 15 лет — моя приоритетная задача», ― отметила министр.
В марте TikTok удалил спорный фильтр Chubby, который делал людей на фото полнее. Фильтр критиковали за пропаганду фэтшейминга и усиление негативных стереотипов о внешности.
В прошлом году TikTok свернул программу TikTok Lite, которая вознаграждала пользователей за проведенное на платформе время: за просмотр видео, лайки и приглашение друзей. Еврокомиссия выразила опасение по поводу влияния программы на психическое здоровье детей и увеличения рисков их привыкания к соцсети.
В ЕС продолжается более широкое расследование алгоритмов TikTok на соответствие закону о цифровых услугах, регулирующему модерацию контента.