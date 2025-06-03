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В Таиланде слон зашел в продуктовую лавку, чтобы поесть сладкого

Сегодня в 14:32
Фото: из соцсетей

В Таиланде слон пришел в продуктовый магазин за снеками и напугал владелицу. Об этом пишет South China Morning Post.

Инцидент случился 2 июня в провинции Накхонратчасима. Посреди дня дикое животное покинуло национальный парк, прошло по улице около километра и зашло в торговую точку. Вид гиганта неприятно удивил хозяйку магазина за кассой и покупателя. Они в панике выбежали на улицу и вызвали рейнджеров.

Ролик из торгового зала завирусился в тайских соцсетях. На видео слон методично щупает коробку хоботом, невозмутимо осматривает полки и отходит, толкая в сторону холодильник с мороженым. Вместо типичной для слонов соленой пищи лесной гость покидал в рот рисовое печенье и куриные яйца, после чего спокойно удалился домой. Все это время рейнджеры и посетители пытались его прогнать.

Ущерб магазина хозяйка оценила примерно в 1000 бат (около 30 долларов) — стоимость поврежденных стеллажей и съеденного товара.

Слон появляется в этих местах уже не в первый раз, ранее он приходил за едой к владельцу уличной кухни. За склонность покидать лесные тропы местные даже прозвали его Плай Бианг Лек, бродяга-непоседа.

«Плай Бианг Лек регулярно появляется у границ парка, и местные привыкли видеть его возле этого магазина, но он никогда раньше не заходил внутрь. Его поведение — зайти в закрытое помещение и предпочесть сладкое и яйца — крайне необычно для диких слонов», — сообщили в администрации парка.

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