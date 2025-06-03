В Таиланде слон зашел в продуктовую лавку, чтобы поесть сладкого

Ролик из торгового зала завирусился в тайских соцсетях. На видео слон методично щупает коробку хоботом, невозмутимо осматривает полки и отходит, толкая в сторону холодильник с мороженым. Вместо типичной для слонов соленой пищи лесной гость покидал в рот рисовое печенье и куриные яйца, после чего спокойно удалился домой. Все это время рейнджеры и посетители пытались его прогнать.