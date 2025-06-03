Джеймс Кэмерон экранизирует фэнтезийный роман «The Devils» Джо Аберкромби

«Я обожаю творчество Джо уже много лет, с огромным удовольствием читаю каждую новую книгу — от эпического цикла „Первый закон“ до особенно любимого мной „Лучше подавать холодным“ и трилогии „Эпоха безумия“. Но именно свежесть мира и персонажей „The Devils“ наконец заставила меня подняться с дивана, купить его книгу и заключить с ним партнерство, чтобы перенести это на экран», — говорится в заявлении Кэмерона.