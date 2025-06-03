Джеймс Кэмерон экранизирует фэнтезийный роман «The Devils» Джо Аберкромби

Джеймс Кэмерон экранизирует фэнтезийный роман «The Devils» британского писателя Джо Аберкромби. О покупке прав на экранизацию сообщил сам режиссер в своих соцсетях.
Производством займется компания Кэмерона Lightstorm Entertainment, а сценарий напишет сам режиссер в соавторстве с Аберкромби.
Роман, вышедший в мае 2025 года, представляет собой мрачную фэнтези-историю о специальном отряде чудовищ, которым предстоит спасти Европу от нашествия плотоядных эльфов.
«Я обожаю творчество Джо уже много лет, с огромным удовольствием читаю каждую новую книгу — от эпического цикла „Первый закон“ до особенно любимого мной „Лучше подавать холодным“ и трилогии „Эпоха безумия“. Но именно свежесть мира и персонажей „The Devils“ наконец заставила меня подняться с дивана, купить его книгу и заключить с ним партнерство, чтобы перенести это на экран», — говорится в заявлении Кэмерона.
Аберкромби также прокомментировал новость, назвав Кэмерона «идеальным человеком» для переноса его «странной и чудесной» истории на экран. Сейчас режиссер завершает работу над фильмом «Аватар: Огонь и пепел», который выйдет в прокат 19 декабря 2025 года.
Четвертая часть франшизы запланирована на декабрь 2029 года. Параллельно режиссер участвует в разработке экранизации книги Чарльза Пеллегрино «Призраки Хиросимы».