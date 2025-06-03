Советский и молдавский композитор Евгений Дога скончался в возрасте 88 лет. Об этом в фейсбуке* сообщила депутат парламента Молдавии Наталья Довидович.
«Светлая память, Маэстро!» — написала она.
Дога написал музыку ко многим известным фильмам, например, «Табор уходит в небо», «Мой ласковый и нежный зверь», «Одиноким предоставляется общежитие», «Валентин и Валентина», «Королева Марго». Помимо этого, композитор написал три балета и симфонии, несколько мюзиклов и квартетов. Он — автор одной из самых известных песен о Кишиневе «Мой белый город».
Дога прославился после того, как в 1957 году оперная певица Мария Биешу исполнила песню «Белый цветок сада» на молдавском телевидении. В разные годы песни музыканта исполняли звезды советской эстрады, в том числе Алла Пугачева.
Евгений Дога родился 1 марта 1937 года в селе Мокра Рыбницкого района Молдавской АССР (ныне территория непризнанной Приднестровской Молдавской Республики). После школы учился в Музыкальном училище имени Штефана Няги в Кишиневе. Окончил Кишиневскую консерваторию имени Г.Музическу по классу виолончели и композиции. Работал артистом оркестра Молдавского радио и телевидения, преподавал в музыкальных училищах. В последние годы жизни продолжал писать музыку, выступать с концертами и авторскими встречами, участвовать в фестивалях.
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