Дога написал музыку ко многим известным фильмам, например, «Табор уходит в небо», «Мой ласковый и нежный зверь», «Одиноким предоставляется общежитие», «Валентин и Валентина», «Королева Марго». Помимо этого, композитор написал три балета и симфонии, несколько мюзиклов и квартетов. Он — автор одной из самых известных песен о Кишиневе «Мой белый город».