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Ридли Скотт собирается уйти из франшизы «Чужой»

Сегодня в 12:12
Фото: AMC Studios

Режиссер Ридли Скотт заявил в интервью ScreenRant, что хотел бы завершить свое участие в «Чужом». Он высоко оценил сиквел Джеймса Кэмерона, но считает, что франшиза «угасла после четвертого фильма».

Он также вспомнил, как стал режиссером оригинальной картины, и рассказал, почему спустя годы решил ее воскресить. Но режиссер подчеркнул: «Я сделал достаточно».

«Мне предложили снять „Чужого“ после успеха „Звездных войн“. Я всегда был без ума от хороших комиксов, особенно от Жана Жиро (Мебиуса) — он был настоящим гением. Я смотрел на его работы, и тут мне неожиданно предложили „Чужого“. А поскольку дизайн у меня в крови, я просто знал, что нужно делать.

Я был пятым выбором! Почему кто‑то решил предложить „Чужого“ Роберту Олтману — ума не приложу. Он сказал: „Вы шутите? Я не буду это снимать.“ А я ответил: „Вы шутите? Конечно, я это сниму!“

Потом франшиза угасла. Через годы я сказал себе: „Я это возрожу“. И написал „Прометей“ с нуля, с чистого листа. С Деймоном Линделофом мы создали сценарий. Это было актуально и востребовано, зрители ждали продолжения. Я подумал: „Это должно взлететь“. Никто не брался за это — и я снова сделал [„Чужой: Завет“], и это тоже сработало. А сейчас я думаю, что сделал достаточно. Надеюсь, история продолжится», — рассказал режиссер.

Несмотря на то что Скотт не снимал продолжения «Чужие» и «Чужой-3», он вернулся к вселенной, поставив «Прометей» (2012) — пятую часть серии — и «Чужой: Завет» (2017). Также он был консультантом и продюсером нового фильма «Чужой: Ромул», вышедшего в 2024 году.

Тем не менее полностью с «Чужим» Скотт пока не прощается — он участвует в разработке предстоящего сериала «Чужой: Земля» и, по данным СМИ, готовит еще один приквел во вселенной. По словам режиссера, «Чужой» должен стоять в одном ряду со «Звездными войнами» и «Звездным путем» — по значимости и влиянию на кинематограф.

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