Ридли Скотт собирается уйти из франшизы «Чужой»

Потом франшиза угасла. Через годы я сказал себе: „Я это возрожу“. И написал „Прометей“ с нуля, с чистого листа. С Деймоном Линделофом мы создали сценарий. Это было актуально и востребовано, зрители ждали продолжения. Я подумал: „Это должно взлететь“. Никто не брался за это — и я снова сделал [„Чужой: Завет“], и это тоже сработало. А сейчас я думаю, что сделал достаточно. Надеюсь, история продолжится», — рассказал режиссер.