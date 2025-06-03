В Японии испытывают универсальную искусственную кровь

Исследование ведут ученые Медицинского университета Нары. Они должны оценить искусственную кровь, пригодную для всех групп. Состав также может храниться до двух лет в комнатной температуре и до пяти лет в холоде, в отличие от донорской крови, которая пригодна лишь 42 дня и требует срочного подбора совместимой группы. Пригодную для массового использования жидкость могут подготовить к 2030 году.