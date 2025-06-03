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В Японии испытывают универсальную искусственную кровь

Сегодня в 11:50
Фото: Hush Naidoo Jade Photography/Unsplash

В Японии стартовали клинические испытания универсальной искусственной крови. Об этом пишет Tokyo Weekender.

Исследование ведут ученые Медицинского университета Нары. Они должны оценить искусственную кровь, пригодную для всех групп. Состав также может храниться до двух лет в комнатной температуре и до пяти лет в холоде, в отличие от донорской крови, которая пригодна лишь 42 дня и требует срочного подбора совместимой группы. Пригодную для массового использования жидкость могут подготовить к 2030 году.

Этот препарат создан из гемоглобина, собранного из настоящей крови с истекшим сроком годности. В испытуемом составе этот белок заключен в защитную липидную оболочку, с ее помощью можно создавать стабильные, не содержащие вирусов искусственные кровяные клетки эритроциты. Таким образом, жидкость лишена антигенов, определяющих группу крови. Благодаря этому, в теории, ее можно переливать любому человеку без проверки на совместимость.

В марте исследователи ввели 16 здоровым взрослым добровольцам от 100 до 400 миллилитров экспериментального состава. Следом они оценят эффективность и безопасность применения и будут искать побочные эффекты. Первые тесты с малыми дозами прошли в 2022 году и не выявили негативного влияния.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно собирается более 118 миллионов заборов донорской крови. 40% из них приходится на страны с высоким уровнем дохода, где проживает лишь 16% мирового населения.

Препарат может решить проблему критической нехватки донорской крови по всему миру. Искусственная кровь призвана сократить предотвратимые смерти при травмах, операциях и родах — только в странах с низким уровнем дохода несовпадение групп или отсутствие запасов крови ежегодно уносит миллионы жизней.

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