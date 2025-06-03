Рене Зеллвегер расплакалась во время съемок сцены с Колином Фертом в «Бриджит Джонс-4»

Рене Зеллвегер не смогла сдержать слез во время съемок сцены с Колином Фертом в фильме «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки». Об этом актриса рассказала поклонникам после показа последней части романтической комедии, пишет Variety.
Персонаж Ферта Марк Дарси умер и в картине появился как видение главной героине. Зеллвегер отметила: снимать эту сцену было сложно, поскольку Бриджит Джонс не должна была плакать, так как смирилась с потерей мужа.
«Но когда я увидела его там, на тротуаре, в образе Марка Дарси, с портфелем и пальто, это меня растрогало. Даже не ожидала, что прощание с другом и франшизой вызовет такую бурю эмоций. Шанс поработать с друзьями выпадает редко, и понимание конца этой работы в тот момент меня так глубоко тронуло. Может, это ненормально, но я влюбилась в вымышленный персонаж!» — сказала Зеллвегер.
Исполнительница главной роли рассказала о работе и с другими актерами. Зеллвегер призналась, что была большой фанаткой Хью Гранта и во время первой встречи с ним на съемочной площадке ей было страшно.
«Я так нервничала, не хотела выставлять себя дурой. Подумала: „Боже, он такой красивый! И теперь я буду сниматься с ним в кино?“» — сказала обладательница премии «Оскар».
Режиссер Майкл Моррис поделился, как проходил кастинг на роль детей Джонс. Он сообщил, что Зеллвегер впервые встретилась с актерами Каспером Кнопфом и Милой Янкович во время репетиции, которая проходила в ее день рождения.
«В самом начале это было что‑то вроде „Привет“, а потом, буквально в течение 45 минут, они уже ползали по тебе [Рене Зеллвегер]. Мила намазывала тебе волосы слизью, а Каспер пытался играть с тобой в шахматы. Я сразу понял, что они станут семьей», — сказал он.
Четвертая и последняя глава франшизы «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки», снятая по мотивам романов Хелен Филдинг, вышла на «Кинопоиске» 14 февраля. В ленте Рене Зеллвегер вновь сыграла Бриджит Джонс. События в картине развиваются спустя несколько лет после смерти Марка Дарси, который погиб во время гуманитарной миссии в Судане. По сюжету 50-летняя героиня живет с двумя детьми и заводит отношения со смотрителем парка (Лео Вудолл), который на 20 лет моложе нее. Фильм стал самым кассовым ромкомом в Великобритании в премьерный уик-энд.