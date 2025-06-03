Рене Зеллвегер расплакалась во время съемок сцены с Колином Фертом в «Бриджит Джонс-4»

«Но когда я увидела его там, на тротуаре, в образе Марка Дарси, с портфелем и пальто, это меня растрогало. Даже не ожидала, что прощание с другом и франшизой вызовет такую бурю эмоций. Шанс поработать с друзьями выпадает редко, и понимание конца этой работы в тот момент меня так глубоко тронуло. Может, это ненормально, но я влюбилась в вымышленный персонаж!» — сказала Зеллвегер.