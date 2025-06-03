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Паоло Соррентино получит почетную награду «Сердце Сараево»

Сегодня в 10:03
Фото: France Télévisions

Итальянский режиссер Паоло Соррентино станет обладателем почетной награды «Сердце Сараево» на 31-м Сараевском кинофестивале. Об этом сообщает Deadline.

В честь режиссера в рамках программы «Трибьют» будет показана ретроспектива его работ, а сам Соррентино проведет мастер-класс, посвященный современному искусству. «Паоло Соррентино удалось сделать то, о чем мечтает каждый режиссер, — он оказал глобальное влияние, рассказывая локальные, личные истории.

Своим визуально роскошным, эмоционально насыщенным и интеллектуально проницательным стилем он покорил сердца зрителей по всему миру, которые видели в его персонажах, какими бы эксцентричными или замкнутыми они ни были, отражение нашего мира, часто абсурдного, иногда жестокого, но всегда глубоко человеческого», — сказал директор Сараевского кинофестиваля Йован Марьянович.

Соррентино, родившийся в Неаполе в 1970 году, стал известен благодаря фильмам «Последствия любви» и «Друг семьи», участвовавшим в конкурсной программе Каннского кинофестиваля.

В 2008 году его лента «Изумительный» удостоилась приза жюри в Каннах, а фильм «Великая красота» в 2013 году принес ему «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и был признан Европейской киноакадемией лучшим фильмом на иностранном языке.

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