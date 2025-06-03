Паоло Соррентино получит почетную награду «Сердце Сараево»

Своим визуально роскошным, эмоционально насыщенным и интеллектуально проницательным стилем он покорил сердца зрителей по всему миру, которые видели в его персонажах, какими бы эксцентричными или замкнутыми они ни были, отражение нашего мира, часто абсурдного, иногда жестокого, но всегда глубоко человеческого», — сказал директор Сараевского кинофестиваля Йован Марьянович.