Паоло Соррентино получит почетную награду «Сердце Сараево»

Итальянский режиссер Паоло Соррентино станет обладателем почетной награды «Сердце Сараево» на 31-м Сараевском кинофестивале. Об этом сообщает Deadline.
В честь режиссера в рамках программы «Трибьют» будет показана ретроспектива его работ, а сам Соррентино проведет мастер-класс, посвященный современному искусству. «Паоло Соррентино удалось сделать то, о чем мечтает каждый режиссер, — он оказал глобальное влияние, рассказывая локальные, личные истории.
Своим визуально роскошным, эмоционально насыщенным и интеллектуально проницательным стилем он покорил сердца зрителей по всему миру, которые видели в его персонажах, какими бы эксцентричными или замкнутыми они ни были, отражение нашего мира, часто абсурдного, иногда жестокого, но всегда глубоко человеческого», — сказал директор Сараевского кинофестиваля Йован Марьянович.
Соррентино, родившийся в Неаполе в 1970 году, стал известен благодаря фильмам «Последствия любви» и «Друг семьи», участвовавшим в конкурсной программе Каннского кинофестиваля.
В 2008 году его лента «Изумительный» удостоилась приза жюри в Каннах, а фильм «Великая красота» в 2013 году принес ему «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и был признан Европейской киноакадемией лучшим фильмом на иностранном языке.