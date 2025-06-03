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Мистер Бист: «У меня нет денег, даже на свадьбу пришлось занять у мамы»

Сегодня в 09:50
Фото: из соцсетей MrBeast

Мистеру Бисту пришлось занять денег у матери, чтобы сыграть собственную свадьбу. Об этом самый популярный ютубер мира рассказал подписчикам в твиттере.

Блогер отреагировал на пост издания Dexerto. Авторы сайта назвали Джимми Дональдсона (реальное имя ютубера) единственным миллиардером до 30 лет, который заработал состояние не через наследство.

«Лично у меня практически нет денег, потому что я все реинвестирую в производство контента. В этом году, наверное, потратим около 250 миллионов долларов на съемки», — отметил контентмейкер.

«Ирония в том, что я даже беру деньги у мамы, чтобы оплатить предстоящую свадьбу, лол. Но, конечно, на бумаге мои компании оцениваются в кучу денег», — добавил он.

Как заметил Business Insider, общая выручка бизнеса Beast Industries (которая занимается производством медиаконтента) за прошлый год составила чуть менее 500 млн долларов. В 2025 году компания прогнозирует выручку в 899 млн.

По данным Bloomberg, стоимость всего бизнеса Мистера Биста оценивается в 5 млрд долларов. Его главный ютуб-канал недавно достиг отметки в 400 млн подписчиков, что сделало Дональдсона самым популярным создателем на платформе.

В прошлом году Amazon Prime Video выпустил первый сезон игрового шоу «Beast Games», съемки которого обошлись в сумму около 200 млн долларов. Дональдсон утверждал, что, несмотря на внушительный бюджет, он «потерял десятки миллионов долларов» на проекте для стримингового сервиса. Тем не менее компания продлила игру сразу на второй и третий сезоны.

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Теги:
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