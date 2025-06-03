«Переходный возраст» стал триумфатором премии Gotham TV

Сегодня / 11:24
Рене Зеллвегер расплакалась во время съемок сцены с Колином Фертом в «Бриджит Джонс-4»
Сегодня / 10:03
Паоло Соррентино получит почетную награду «Сердце Сараево»
Сегодня / 09:50
Мистер Бист: «У меня нет денег, даже на свадьбу пришлось занять у мамы»
Сегодня / 08:59
В школах появится обязательный предмет по духовно-нравственной культуре
Сегодня / 08:03
Билл Гейтс передаст большую часть своего состояния странам Африки
Сегодня / 07:29
Новый Хагрид Ник Фрост сказал, что не будет копировать игру Робби Колтрейна
Сегодня / 06:43
Актеры «Дюны» забросали Хавьера Бардема мемами про Лисана аль-Гаиба
Сегодня / 23:08
Пирс Броснан признался, что «Мамма Миа-3» даст ответ на главный вопрос франшизы — кто отец Софи
Сегодня / 22:27
В Бразилии девушка полтора года ходила на похороны, чтобы понравиться гробовщику
Сегодня / 21:46
Майк Флэнаган определился с актрисой на главную роль в сериале «Кэрри»
Вчера / 20:47
Эндрю Скотт снимется с Мишель Уильямс и Дейзи Эдгар Джонс в фильме «Место в аду»
Вчера / 19:49
Миа Гот заявила, что «Франкенштейн» Гильермо дель Торо будет «глубоко личным»
Вчера / 18:59
Обновленная кукла-убийца вырывается из коробки в трейлере фильма «М3ГАН 2.0»
Вчера / 18:43
Экс-топ-менеджеры Ubisoft предстали перед судом по обвинению в домогательствах
Вчера / 18:10
95% алтайского меда производится не на Алтае
Вчера / 17:41
До Москвы могут долететь частицы пепла вулкана Этна, который проснулся на Сицилии
Вчера / 17:20
Ранее неизвестную картину Васнецова выставят на аукцион за 27 млн рублей
Вчера / 16:43
Арнольд Шварценеггер завел свинью, лошадь и осла, чтобы преодолеть кризис среднего возраста
Вчера / 16:30
Тюремную одежду Пи Дидди выставили на аукцион
Вчера / 15:48
Первый участок Рублево-Архангельской линии метро планируют открыть в 2026 году
Вчера / 15:41
Wizards of the Coast разрабатывает новую приключенческую видеоигру по Dungeons & Dragons
Вчера / 15:30
Принц Гарри хотел сменить фамилию на Спенсер
Вчера / 15:18
Из музея в Париже украли статую Эмманюэля Макрона
Вчера / 15:05
Интернет в российских самолетах может появиться в 2027–2028 году
Вчера / 14:47
Вышел тизер третьего и последнего полнометражного фильма по «Аббатству Даунтон»
Вчера / 14:27
У сов когнитивные функции снижаются быстрее, чем у жаворонков
Вчера / 14:19
Исследователи обнаружили трек, который на 65% снимает тревожность
Вчера / 13:38
Надежда Кадышева даст концерт в «Лужниках»

«Переходный возраст» стал триумфатором премии Gotham TV

Сегодня в 09:36
Фото: Netflix

В Нью-Йорке прошла церемония вручения телевизионных наград Gotham TV Awards. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Премия организована Готэмским институтом кино и медиа в Нью-Йорке в 2024 году.

Главным победителем стал мини-сериал Netflix «Переходный возраст» (Adolescence). Британский проект был представлен в четырех номинациях и взял три награды.

Съемочная группа получила статуэтку за лучший мини-сериал, Стивена Грэма назвали лучшим исполнителем главной роли в мини-сериале, а дебютанта Оуэна Купера — лучшим актером второго плана. Последнюю награду Купер разделил с Дженни Слейт из драмеди FX «Умираю, как хочу секса».

Сериал «Киностудия» Сета Рогена был назван жюри лучшим среди новых комедий, а «Больница Питт» — лучшим среди новых драм.

Звезда проекта о врачах Ной Уайл принял награду вместе с коллегами и в речи охарактеризовал сериал «благодарственным письмом к спасателям… людям, которые провели в окопах последние пять лет», и его речь потонула в аплодисментах публики.

Список победителей целиком

Лучший новый комедийный сериал — «Киностудия» (Apple TV+)

Лучший новый драматический сериал — «Больница Питт» (HBO | Max)

Лучший новый мини-сериал — «Переходный возраст» (Netflix)

Лучший новый документальный сериал — «Social Studies» (FX)

Лучшая главная роль в комедии — Хулио Торрес, «Призраки» (HBO | Max)

Лучшая главная роль в драме — Кэти Бейтс, «Мэтлок» (CBS)

Лучшая главная роль в мини-сериале — Стивен Грэм, «Переходный возраст» (Netflix)

Лучшая роль второго плана в комедии — Пурна Джаганнатхан, «Парни из Дели» (Hulu)

Лучшая роль второго плана в драме — Бен Уишоу, «Черные голуби» (Netflix)

Лучшая роль второго плана в мини-сериале — Оуэн Купер, «Переходный возраст» (Netflix); Дженни Слейт, «Умираю, как хочу секса» (FX)

Лучший телефильм — «Pee-wee as Himself» (HBO | Max)

Лучшая роль в телефильме — Аарон Пьер, «Ребел-ридж» (Netflix)

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами