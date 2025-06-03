«Переходный возраст» стал триумфатором премии Gotham TV

В Нью-Йорке прошла церемония вручения телевизионных наград Gotham TV Awards. Об этом пишет The Hollywood Reporter.
Премия организована Готэмским институтом кино и медиа в Нью-Йорке в 2024 году.
Главным победителем стал мини-сериал Netflix «Переходный возраст» (Adolescence). Британский проект был представлен в четырех номинациях и взял три награды.
Съемочная группа получила статуэтку за лучший мини-сериал, Стивена Грэма назвали лучшим исполнителем главной роли в мини-сериале, а дебютанта Оуэна Купера — лучшим актером второго плана. Последнюю награду Купер разделил с Дженни Слейт из драмеди FX «Умираю, как хочу секса».
Сериал «Киностудия» Сета Рогена был назван жюри лучшим среди новых комедий, а «Больница Питт» — лучшим среди новых драм.
Звезда проекта о врачах Ной Уайл принял награду вместе с коллегами и в речи охарактеризовал сериал «благодарственным письмом к спасателям… людям, которые провели в окопах последние пять лет», и его речь потонула в аплодисментах публики.
Список победителей целиком
Лучший новый комедийный сериал — «Киностудия» (Apple TV+)
Лучший новый драматический сериал — «Больница Питт» (HBO | Max)
Лучший новый мини-сериал — «Переходный возраст» (Netflix)
Лучший новый документальный сериал — «Social Studies» (FX)
Лучшая главная роль в комедии — Хулио Торрес, «Призраки» (HBO | Max)
Лучшая главная роль в драме — Кэти Бейтс, «Мэтлок» (CBS)
Лучшая главная роль в мини-сериале — Стивен Грэм, «Переходный возраст» (Netflix)
Лучшая роль второго плана в комедии — Пурна Джаганнатхан, «Парни из Дели» (Hulu)
Лучшая роль второго плана в драме — Бен Уишоу, «Черные голуби» (Netflix)
Лучшая роль второго плана в мини-сериале — Оуэн Купер, «Переходный возраст» (Netflix); Дженни Слейт, «Умираю, как хочу секса» (FX)
Лучший телефильм — «Pee-wee as Himself» (HBO | Max)
Лучшая роль в телефильме — Аарон Пьер, «Ребел-ридж» (Netflix)