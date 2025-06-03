В школах появится обязательный предмет по духовно-нравственной культуре

«Главное, мы стараемся сделать так, чтобы это были не просто оторванные от жизни наших детей ценности и герои, а близкие к ним и понятные для их возрастной группы образы. Поэтому, может быть, и само слово „ценности“ будет звучать редко, а в большей степени мы будем говорить о главных словах в жизни ребенка», — сказал Лубков.