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В школах появится обязательный предмет по духовно-нравственной культуре

Сегодня в 08:59
Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

С 1 сентября 2026 года в российских школах введут обязательный предмет «Духовно-нравственная культура России». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ректора Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Алексея Лубкова.

Предмет войдет в программу для учеников 5–7-х классов. В 5-м классе на него отведут 17 часов, а в 6-м и 7-м — по 34 часа. Занятия будут проводить учителя истории. Содержание курса, по словам лубкова, будет касаться духовно-нравственных ценностей русской и российской цивилизации — через деятельность героев, их жизнь и подвиги.

«Главное, мы стараемся сделать так, чтобы это были не просто оторванные от жизни наших детей ценности и герои, а близкие к ним и понятные для их возрастной группы образы. Поэтому, может быть, и само слово „ценности“ будет звучать редко, а в большей степени мы будем говорить о главных словах в жизни ребенка», — сказал Лубков.

Он добавил, что первые черновики будущих учебников планируют подготовить уже к ноябрю 2025 года. Курс разрабатывают МПГУ и Русская православная церковь в лице митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова).

Ранее Минпросвещения предлагало с 1 сентября 2025 года упразднить дисциплину. Ведомство хотело интегрировать эти модули в учебный курс «История нашего края».

Недавно стало известно, что с сентября 2025 года из школьной программы 6–7-х классов уберут обществознание. Освободившиеся учебные часы заменят уроками истории. При этом в 2026 году обществознание исключат и из программы 8-х классов.

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