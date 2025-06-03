Билл Гейтс передаст большую часть своего состояния странам Африки

Гейтс также призвал инноваторов использовать искусственный интеллект для развития здравоохранения, по аналогии с тем, как мобильные телефоны революционизировали банковское дело. «Африка в значительной степени пропустила традиционный банкинг, и теперь у вас есть шанс создать системы здравоохранения следующего поколения и задуматься о встраивании ИИ», — сказал Гейтс. Он также привел в пример Руанду, где УЗИ с использованием ИИ-ассистента уже помогает выявлять риски при беременности.