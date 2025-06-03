Билл Гейтс передаст большую часть своего состояния странам Африки

Большая часть состояния Билла Гейтса уйдет на благотворительные проекты в Африке. Об этом основатель Microsoft рассказал во время выступления в штаб-квартире Африканского союза в Аддис-Абебе, его цитирует Би-би-си.
По словам миллиардера, средства будут потрачены на улучшение систем здравоохранения и образования в ближайшие 20 лет. Ранее он планировал раздать 99% своего состояния в 200 млрд долларов и закрыть благотворительный фонд к 2045 году.
«Я недавно взял обязательство, что мое состояние будет отдано в течение следующих 20 лет. Большая часть этого финансирования будет потрачена на то, чтобы помочь вам решить проблемы здесь, в Африке», — заявил Гейтс.
Он подчеркнул, что «раскрывая человеческий потенциал через здравоохранение и образование, каждая страна Африки должна встать на путь процветания».
Филантроп отметил, что одним из направлений работы его фонда станет улучшение первичной медико-санитарной помощи.
«Мы узнали, что помощь матери быть здоровой и хорошо питаться до беременности и во время беременности дает самые сильные результаты. Обеспечение ребенка хорошим питанием в первые четыре года жизни также имеет решающее значение», — пояснил он.
Гейтс также призвал инноваторов использовать искусственный интеллект для развития здравоохранения, по аналогии с тем, как мобильные телефоны революционизировали банковское дело. «Африка в значительной степени пропустила традиционный банкинг, и теперь у вас есть шанс создать системы здравоохранения следующего поколения и задуматься о встраивании ИИ», — сказал Гейтс. Он также привел в пример Руанду, где УЗИ с использованием ИИ-ассистента уже помогает выявлять риски при беременности.
Благотворительная инициатива Гейтса идет вразрез с политикой президента США Дональда Трампа, сократившего помощь странам Африки. Бывшая первая леди Мозамбика Граса Машел назвала инициативу Гейтса своевременной и заметила, что она пришла в «момент кризиса». «Мы рассчитываем на непоколебимую приверженность мистера Гейтса продолжать идти рядом с нами по этому пути преобразований», — сказала она.