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Актеры «Дюны» забросали Хавьера Бардема мемами про Лисана аль-Гаиба

Сегодня в 06:43
Фото: Warner Bros. Pictures

Актеры из «Дюны» регулярно присылают Хавьеру Бардему мемы про Лисан аль-Гаиба. Об этом актер рассказал GQ.

«Все присылали мне эти мемы», — рассмеялся исполнитель роли в беседе с журналистом.

Бардем отметил, что за шутками скрывается более серьезный посыл о тревожном фанатизме, поразившем Стилгара и других фременов. По его словам, слепая вера народа в ложного мессию ведет их к борьбе за дело, наносящее планете Арракис непоправимый вред. Слепой фанатизм, охвативший Стилгара и фременов, по словам Бардема, выглядит пугающе знакомо в 2025 году.

«То есть кому вы доверяете? Кому отдаете свой голос? Людей заставляют верить, что их кандидат спасет и не попросит ничего взамен, хотя у всего есть цена», — объяснил испанский артист.

Лисаном аль-Гаибом народ из романа Фрэнка Герберта и фильмов Дени Вильнева называл пророка, который должен привести их в зеленый рай. Согласно мифологии фременов, мессия должен быть чужеземцем, уметь выживать в пустыне Арракиса в одиночку, а также не верить в свое призвание и миссию.

Одержимость персонажа Бардема героем Тимоте Шаламе стала поводом для многочисленных шуток. В сети ее довели до абсурда, и в мемах Стилгар видит нечто судьбоносное даже в самых примитивных делах Пола Атрейдеса.

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