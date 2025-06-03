Актеры «Дюны» забросали Хавьера Бардема мемами про Лисана аль-Гаиба

Бардем отметил, что за шутками скрывается более серьезный посыл о тревожном фанатизме, поразившем Стилгара и других фременов. По его словам, слепая вера народа в ложного мессию ведет их к борьбе за дело, наносящее планете Арракис непоправимый вред. Слепой фанатизм, охвативший Стилгара и фременов, по словам Бардема, выглядит пугающе знакомо в 2025 году.