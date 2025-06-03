Новый Хагрид Ник Фрост сказал, что не будет копировать игру Робби Колтрейна

Актер отметил, что сериал прекрасен тем, что каждый сезон адаптирует отдельную книгу, а значит у него будет больше времени раскрыть персонаж на экране. Британский комик добавил, что один сезон будут снимать 10–11 месяцев, а это значит, что свободного времени для других проектов у актеров будет мало. Но новый исполнитель роли Хагрида не волнуется из‑за высокой рабочей нагрузки.