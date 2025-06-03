Новый Хагрид Ник Фрост сказал, что не будет копировать игру Робби Колтрейна

Хагрид в сериале HBO по «Гарри Поттеру» будет отличаться от героя из фильмов. Об этом исполняющий роль актер Ник Фрост рассказал в интервью Collider.
Фрост подчеркнул, что уважает работу коллеги Робби Колтрейна в роли лесничего, но не хочет копировать его образ.
«Актеров берут только если им есть что показать. Хотя я прекрасно осознаю масштаб и мастерство, с которыми Робби [Колтрейн] подошел к этой роли, я ни в коем случае не хочу его копировать. В моей трактовке будет что‑то от меня, потому что книги дают пространство для воображения», — сказал Фрост.
Он пояснил, каким представляет себе великана из Хогвартса: «Он добрый, немного потерянный, угрожающий, смешной и добродушный, отчасти ребенок. Я хочу, чтобы он был озорным, испуганным, заботливым и наивным. Вот такого Хагрида я и планирую воплотить».
Актер отметил, что сериал прекрасен тем, что каждый сезон адаптирует отдельную книгу, а значит у него будет больше времени раскрыть персонаж на экране. Британский комик добавил, что один сезон будут снимать 10–11 месяцев, а это значит, что свободного времени для других проектов у актеров будет мало. Но новый исполнитель роли Хагрида не волнуется из‑за высокой рабочей нагрузки.
«Я просто безумно жду старта. Мы уже начали работу над внешним видом Хагрида, мне показали слепки его головы, с меня сняли мерки. Художники по костюмам предложили просто потрясающие идеи. Я обожаю кино. Теперь у меня есть шанс сыграть в этой франшизе, и я просто в восторге от всего, особенно от танцующих грибов», — заключил Фрост.
В главных ролях в сериале по «Гарри Поттеру» снимутся Арабелла Стэнтон (Гермиона), Доминик МакЛоклин (Гарри) и Аластер Стаут (Рон). К касту также присоединятся Джон Литгоу (Альбус Дамблдор), Джанет МакТир (Минерва МакГонагалл), Паапа Эссьеду (Северус Снейп), Люк Таллон (Квиринус Квиррелл) и Пол Уайтхаус (Аргус Филч). Первый сезон сериала выйдет в эфир в 2026 году.