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Пирс Броснан признался, что «Мамма Миа 3» даст ответ на главный вопрос франшизы — кто отец Софи

Сегодня в 23:08
Фото: Universal Pictures

Ирландский актер Пирс Броснан заявил в интервью The Hollywood Reporter, что фильм «Мамма Миа 3» даст ответ на главный вопрос франшизы — кто является биологическим отцом Софи.

Броснан признался, что уже знает правду о происхождении героини Аманды Сейфрид. «Думаю, вам придется подождать следующего фильма. <…> Я знаю, кто это, но не хочу быть тем, кто разрушает радость», — сказал актер.

Броснан сыграл в музыкальной комедии Сэма Кармайкла, одного из трех бывших любовников обаятельной Донны Шеридан в исполнении Мерил Стрип. Роли других двух экс-возлюбленных матери Софи исполнили Колин Ферт и Стеллан Скарсгард.

В первой части киносерии трое мужчин получают приглашение на свадьбу Софи — девушки, о существовании которой никто из них не знал. Приехав на праздник, каждый из героев обнаруживает, что он — не единственный возможный папа невесты.

Фильм «Мамма Миа!» вышел на экраны в 2008 году и стал экранизацией театрального мюзикла на музыку группы ABBA. Сиквел ленты появился в 2018 году. Он рассказал о дальнейшей жизни Софи и ее подготовке к тому, чтобы стать матерью.

Третья часть франшизы в данный момент находится в разработке, ее сценарий готов, но его детали держатся в секрете. Над будущим фильмом трудится продюсер Джуди Крамер. Недавно она рассказала СМИ, что одну из ролей в проекте может исполнить певица Сабрина Карпентер.

Ранее актриса Аманда Сейфрид, исполнительница роли Софи, уже заявляла, что хотела бы видеть Карпентер в актерском составе триквела. Артистка, как считает Сейфрид, могла бы сыграть ее подросшую дочь.

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