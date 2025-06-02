Ирландский актер Пирс Броснан заявил в интервью The Hollywood Reporter, что фильм «Мамма Миа 3» даст ответ на главный вопрос франшизы — кто является биологическим отцом Софи.
Броснан признался, что уже знает правду о происхождении героини Аманды Сейфрид. «Думаю, вам придется подождать следующего фильма. <…> Я знаю, кто это, но не хочу быть тем, кто разрушает радость», — сказал актер.
Броснан сыграл в музыкальной комедии Сэма Кармайкла, одного из трех бывших любовников обаятельной Донны Шеридан в исполнении Мерил Стрип. Роли других двух экс-возлюбленных матери Софи исполнили Колин Ферт и Стеллан Скарсгард.
В первой части киносерии трое мужчин получают приглашение на свадьбу Софи — девушки, о существовании которой никто из них не знал. Приехав на праздник, каждый из героев обнаруживает, что он — не единственный возможный папа невесты.
Фильм «Мамма Миа!» вышел на экраны в 2008 году и стал экранизацией театрального мюзикла на музыку группы ABBA. Сиквел ленты появился в 2018 году. Он рассказал о дальнейшей жизни Софи и ее подготовке к тому, чтобы стать матерью.
Третья часть франшизы в данный момент находится в разработке, ее сценарий готов, но его детали держатся в секрете. Над будущим фильмом трудится продюсер Джуди Крамер. Недавно она рассказала СМИ, что одну из ролей в проекте может исполнить певица Сабрина Карпентер.
Ранее актриса Аманда Сейфрид, исполнительница роли Софи, уже заявляла, что хотела бы видеть Карпентер в актерском составе триквела. Артистка, как считает Сейфрид, могла бы сыграть ее подросшую дочь.