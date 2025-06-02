В Бразилии девушка полтора года ходила на похороны, чтобы понравиться гробовщику

В Бразилии девушка по имени Даниэла Синьор полтора года ходила на похороны, чтобы понравиться организатору церемоний прощания Аполлону Скариоту. Об этом написал портал What’s The Jam.
Даниэла впервые заметила Аполлона в апреле 2023 года на панихиде по умершему знакомому. Девушку привлек директор похоронного бюро — и она стала время от времени появляться на прощаниях в надежде на знакомство.
Синьор приходила на похороны примерно каждые три месяца, но Скариот упорно не замечал ее. Ситуация изменилась лишь на второй год. В результате Даниэла и Аполлон начали встречаться — и в 2024 году сыграли свадьбу.
Синьор призналась, что не стала сразу рассказывать возлюбленному, что буквально «охотилась» на него в течение долгого времени. По словам девушки, когда Скариот узнал, он был поражен не поведением девушки, а собственной невнимательностью.
«Он сказал: „Подожди, как я мог тебя раньше не замечать?“. Он всегда был так сосредоточен на работе», — поделилась Даниэла.
Чтобы почтить свою необычную историю знакомства, пара приехала на собственное свадебное торжество на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас». «Все на свадьбе были шокированы, но во время произнесения клятв мы все объяснили», — рассказала невеста.
Видео со свадьбы гробовщика и его целеустремленной подруги завирусилось в соцсетях. Молодожены признались, что совсем не ожидали этого. «Мы были действительно удивлены тем вниманием, которое привлекли», — отметили они.