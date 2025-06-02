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Майк Флэнаган определился с актрисой на главную роль в сериале «Кэрри»

Сегодня в 21:46
Фото: MarVista Entertainment

Американский режиссер Майк Флэнаган, известный по фильмам «Доктор Сон» и «Окулус», определился с актрисой на главную роль в сериале «Кэрри». Ей станет Саммер Хауэлл («Охота на волка», «Проклятие Чаки»), сообщил Deadline.

Другие роли в экранизации романа Стивена Кинга исполнят Мэттью Лиллард («Пять ночей с Фредди») и Саманта Слойан («Падение дома Ашеров»). Лиллард сыграет директора школы, где учится Кэрри, а Слойан предстанет в образе мамы девочки.

В актерский состав шоу также войдут Маргарет Уайт, Элисон Торнтон, Талия Дудек, Сиена Агудонг, Эмбер Мидхантер, Джози Тота, Артур Конти и Джоэл Аулетт. Флэнаган выступит сценаристом, шоураннером и исполнительным продюсером проекта.

Кроме того, он намерен срежиссировать несколько эпизодов сериала. Кто выступит постановщиками остальных серий, пока неизвестно. Сопродюсером «Кэрри» станет Тревор Мэйси. Созданием сериала займется Amazon.

«Кэрри» переосмыслит классическую историю Кинга о подростке-аутсайдере Кэрри Уайт, которая живет вместе со своей властной матерью. После внезапной смерти отца девочка сталкивается с трудностями в обечении, издевательствами и таинственным появлением у нее сверхъестественных телекинетических способностей.

Впервые книгу Кинга экранизировал Брайан Де Пальма в 1976 году. Его фильм «Кэрри», в котором главную роль исполнила Сисси Спейсек, стал классикой кинохоррора. В 2013 году на экраны вышел ремейк под названием «Телекинез» с Хлоей Грейс Морец в образе Кэрри.

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