Майк Флэнаган определился с актрисой на главную роль в сериале «Кэрри»

Американский режиссер Майк Флэнаган, известный по фильмам «Доктор Сон» и «Окулус», определился с актрисой на главную роль в сериале «Кэрри». Ей станет Саммер Хауэлл («Охота на волка», «Проклятие Чаки»), сообщил Deadline.