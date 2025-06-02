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Эндрю Скотт снимется с Мишель Уильямс и Дейзи Эдгар Джонс в фильме «Место в аду»

Вчера в 20:47
Кадр: Diogenes Verlag

Ирландский актер Эндрю Скотт, известный по сериалам «Шерлок» и «Рипли», снимется в фильме «Место в аду» («A Place in Hell»). Об этом сообщил Deadline.

Картину снимет Хло Домонт («Все средства хороши», Звездный путь: Дискавери») по собственному сценарию. Финансировать проект будет MRC, его разработкой займется продакшн-компания T-Street.

Будущий триллер расскажет о двух женщинах-юристках, занимающихся уголовными преступлениями. Главные роли в ленте исполнят Мишель Уильямс («Горбатая гора», «Фабельманы») и Дейзи Эдгар Джонс («Нормальные люди»).

Детали сюжета грядущей картины держатся в секрете. Когда пройдут съемки фильма и когда он выйдет на экраны, пока неясно.

Компания T-Street известна по таких успехным проектам как «Достать ножи», «Задача трех тел», «Американское чтиво» и «Покерфейс». Бизнес возглавляют Райан Джонсон и Рэм Бергман.

MRC в свою очередь выпустила «Солтберн», «Озарк», «Карточный домик» и «Честная игра». В данный момент у студии в работе экранизация «Грозового перевала» и фильм «Единственный живой карманник в Нью-Йорке».

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