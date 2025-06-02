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Миа Гот заявила, что «Франкенштейн» Гильермо дель Торо будет «глубоко личным»

Вчера в 19:49
Кадр: Netflix

Американская актриса Миа Гот, известная по хоррорам «Пэрл» и «Максин ХХХ», заявила в интервью The Hollywood Reporter, что фильм «Франкенштейн» Гильермо дель Торо будет «глубоко личным».

Гот подчеркнула, что картина окажется «невероятно эпической». «Я никогда не была частью чего‑то столько большого и грандиозного», — поделилась она. Актриса добавила, что при этом фильм получится «невероятно эмоциональным».

«Это история, которая была частью жизни Гильермо с тех пор, когда она был маленьким мальчиком. Так что думаю, люди будут удивлены, приятно удивлены, насколько сердечным окажется этот фильм», — сказала артистка.

Она отметила, что дель Торо «привязал» историю о Франкенштейне к своему собственному опыту. По мнению Гот, это сделало ее глубоко личной.

В свою очередь Оскар Айзек, другая звезда будущей ленты, назвал ее «большим мексикансим мрачным, пышным, драматическим» проектом, в центре которого находятся характеры персонажей. Актер признался, что дель Торо, предлагая ему роль Виктора Франкенштейна, пообещал устроить для него «актерский банкет».

«И это то, что он и сделал. Каждый день я приходил на съемочную площадку и был так взволнован, делал всевозможные прекрасные, сложные выразительные вещи. И он был там рядом со мной в качестве моего брата, помогая на каждом шагу», — поделился он.

Съемки «Франкенштейна» уже завершились, фильм выйдет на экраны в 2025 году. В новой экранизации романа Мэри Шелли снялись Миа Гот, Оскар Айзек, Джейкоб Элорди, Кристоф Вальц и Феликс Каммерер.

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