Обновленная кукла-убийца вырывается из коробки в трейлере фильма «М3ГАН 2.0»

На ютуб-канале Universal Pictures опубликовали трейлер фильма «М3ГАН 2.0» — сиквела триллера «М3ГАН», рассказавшего историю о кукле-компаньоне с искусственным интеллектом, которая стала жестокой убийцей.
В продолжении картины зрители вновь увидят жуткого робота, призванного защищать девочку по имени Кэди. В этот раз М3ГАН объявит войну другому роботу-убийце, созданному на основе украденной технологии в военных целях.
Нового, еще более опасного робота, зовут Амелия. Она, по задумке создателей, должна была стать совершенной шпионкой. Но инновация вышла из‑под контроля и задумала покончить с человечеством.
Чтобы остановить Амелию, героине оригинального фильма Джемме приходится воскресить уничтоженную М3ГАН и улучшить ее — сделать сильнее, быстрее и смертоноснее.
Режиссером и сценаристом сиквела стал Джерард Джонстон. Он написал сценарий картины вместе с Акелой Купером, автором первого триллера. Джеймс Ван и Джейсон Блюм стали продюсерами проекта.
В актерский состав «М3ГАН 2.0» вошли Эллисон Уильямс, Вайолет Макгроу, Иванна Сахно, Эми Дональд, Брайан Джордан Альварес, Джен Ван Эппс, Аристотель Атари, Тимма Шарп и Джемейн Клемент.