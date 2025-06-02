Экс-топ-менеджеры Ubisoft предстали перед судом по обвинению в домогательствах

Одна из пострадавших рассказала, что ее примотали скотчем к офисному креслу, погрузили в лифт и нажали случайную кнопку. Она оказалась на другом этаже, «где никого не знала», привязанная к креслу и не способная пошевелиться. Та же женщина сообщила, что ей изрисовывали лицо маркером, а потом заставляли идти на собрание в таком виде, не давая смыть. Женщину в юбке якобы заставили стоять на руках в офисе.