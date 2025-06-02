Экс-топ-менеджеры Ubisoft предстали перед судом по обвинению в домогательствах

Сегодня / 12:30
Для детей-актеров в сериале по Гарри Поттеру построят мини-школу на съемочной площадке
Сегодня / 18:59
Обновленная кукла-убийца вырывается из коробки в трейлере фильма «М3ГАН 2.0»
Сегодня / 18:10
95% алтайского меда производится не на Алтае
Сегодня / 17:41
До Москвы могут долететь частицы пепла вулкана Этна, который проснулся на Сицилии
Сегодня / 17:20
Ранее неизвестную картину Васнецова выставят на аукцион за 27 млн рублей
Сегодня / 16:43
Арнольд Шварценеггер завел свинью, лошадь и осла, чтобы преодолеть кризис среднего возраста
Сегодня / 16:30
Тюремную одежду Пи Дидди выставили на аукцион
Сегодня / 15:48
Первый участок Рублево-Архангельской линии метро планируют открыть в 2026 году
Сегодня / 15:41
Wizards of the Coast разрабатывает новую приключенческую видеоигру по Dungeons & Dragons
Сегодня / 15:30
Принц Гарри хотел сменить фамилию на Спенсер
Сегодня / 15:18
Из музея в Париже украли статую Эмманюэля Макрона
Сегодня / 15:05
Интернет в российских самолетах может появиться в 2027–2028 году
Сегодня / 14:47
Вышел тизер третьего и последнего полнометражного фильма по «Аббатству Даунтон»
Сегодня / 14:27
У сов когнитивные функции снижаются быстрее, чем у жаворонков
Сегодня / 14:19
Исследователи обнаружили трек, который на 65% снимает тревожность
Сегодня / 13:38
Надежда Кадышева даст концерт в «Лужниках»
Сегодня / 13:25
В Музее мадам Тюссо выставили фигуру сосиски в тесте
Сегодня / 12:43
Концерт Леди Гаги внесли в Книгу рекордов Гиннесса
Сегодня / 11:57
В российских магазинах игрушек появились пункты помощи для потерявшихся детей
Сегодня / 11:32
В Египте в пустыне построят новый город с элитным жильем
Сегодня / 11:24
В Москве на месте монорельса предложили построить воздушный парк
Сегодня / 10:30
«Каратэ-пацан: Легенды» за уик-энд собрал 21 млн долларов. Это в 2,5 раза меньше ремейка 2010 года
Сегодня / 09:42
В Японии ввели штрафы для компаний за жару на рабочем месте
Сегодня / 08:44
Офис «Аэрофлота» получил премию Best Office Awards 2025 в области архитектуры и дизайна
Сегодня / 08:03
«Буду выходить на связь с депутатами»: Инстасамка предложила ввести закон о защите детей-блогеров
Сегодня / 07:24
Илон Маск сообщил о запуске мессенджера XChat
Сегодня / 07:16
Вышел трейлер сиквела «Черного телефона»
Сегодня / 06:08
Клинт Иствуд раскритиковал Голливуд за «эпоху ремейков и франшиз»

Экс-топ-менеджеры Ubisoft предстали перед судом по обвинению в домогательствах

Сегодня в 18:43
Фото: Sigmund/Unsplash

Во Франции начался судебный процесс против топ-менеджеров Ubisoft, которых обвиняют в домогательствах и буллинге. Его называют первым процессом, связанным с движением #MeToo в игровой индустрии, сообщает The Guardian.

На скамье подсудимых ― бывший креативный директор студии Серж Хаскут, экс-вице-президент по редакционной и креативной работе Томми Франсуа и бывший директор по разработке игр Гийом Патрукс. Франсуа, помимо домогательств и буллинга, обвиняют в попытке сексуализированного насилия. Все трое отрицают обвинения.

Суд французского города Бобиньи заслушал информацию, что с 2012 по 2020 год в парижском офисе Ubisoft царила токсичная атмосфера буллинга и сексизма, которую одна из сотрудниц сравнила с «мальчишеским клубом, стоящим выше закона».

Женщины рассказали, что в их адрес регулярно звучали комментарии о внешности и одежде, их называли «уродками» или «шлюхами», требовали носить более короткие юбки или худеть, а старшие сотрудники-мужчины делали непристойные жесты.

Одна женщина, которая носила пальто с красной подкладкой, якобы услышала от руководителя: «Это приглашение к изнасилованию». Другой женщине сказали: «Какое классное платье — у меня от него встал». Когда женщины выражали недовольство, им отвечали, что они «не умеют веселиться» и что «слишком редко занимаются сексом».

Среди обвинений — демонстрация порнографических фильмов в открытом офисном пространстве и рисование пенисов на стикерах, которые потом лепили на экраны сотрудников. Одна женщина сказала, что топ-менеджер подошел к ней сзади, вставил в уши наушники и сказал: «Это плейлист, под который я занимаюсь сексом».

Мужчины якобы массировали женщинам плечи без их согласия, чтобы «расслабить». Один из руководителей, по словам свидетелей, подходил к сидящим сотрудникам и выпускал газы у них перед лицом.

Одна из пострадавших рассказала, что ее примотали скотчем к офисному креслу, погрузили в лифт и нажали случайную кнопку. Она оказалась на другом этаже, «где никого не знала», привязанная к креслу и не способная пошевелиться. Та же женщина сообщила, что ей изрисовывали лицо маркером, а потом заставляли идти на собрание в таком виде, не давая смыть. Женщину в юбке якобы заставили стоять на руках в офисе.

Молодая мусульманка, которая не ела свинину, обнаружила на рабочем столе заставку с изображением сэндвича с беконом. На ее офисный стол якобы клали такие сэндвичи во время Рамадана. После теракта в Батаклане в 2015 году ее изолировали от коллектива и спрашивали, поддерживает ли она ИГИЛ.

Молодые мужчины тоже подвергались домогательствам: в офисе якобы регулярно играли в «догонялки», в ходе которых, если парня ловили, ему трогали член через брюки.

Впервые обвинения стали достоянием общественности в 2020 году. Тогда президент Ubisoft Ив Гиймо пообещал создать открытую инклюзивную атмосферу на рабочих местах и пресекать неподобающее поведение. Открытое письмо о домогательствах в компании подписали более 100 сотрудников.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами