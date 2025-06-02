Экс-топ-менеджеры Ubisoft предстали перед судом по обвинению в домогательствах

Во Франции начался судебный процесс против топ-менеджеров Ubisoft, которых обвиняют в домогательствах и буллинге. Его называют первым процессом, связанным с движением #MeToo в игровой индустрии, сообщает The Guardian.
На скамье подсудимых ― бывший креативный директор студии Серж Хаскут, экс-вице-президент по редакционной и креативной работе Томми Франсуа и бывший директор по разработке игр Гийом Патрукс. Франсуа, помимо домогательств и буллинга, обвиняют в попытке сексуализированного насилия. Все трое отрицают обвинения.
Суд французского города Бобиньи заслушал информацию, что с 2012 по 2020 год в парижском офисе Ubisoft царила токсичная атмосфера буллинга и сексизма, которую одна из сотрудниц сравнила с «мальчишеским клубом, стоящим выше закона».
Женщины рассказали, что в их адрес регулярно звучали комментарии о внешности и одежде, их называли «уродками» или «шлюхами», требовали носить более короткие юбки или худеть, а старшие сотрудники-мужчины делали непристойные жесты.
Одна женщина, которая носила пальто с красной подкладкой, якобы услышала от руководителя: «Это приглашение к изнасилованию». Другой женщине сказали: «Какое классное платье — у меня от него встал». Когда женщины выражали недовольство, им отвечали, что они «не умеют веселиться» и что «слишком редко занимаются сексом».
Среди обвинений — демонстрация порнографических фильмов в открытом офисном пространстве и рисование пенисов на стикерах, которые потом лепили на экраны сотрудников. Одна женщина сказала, что топ-менеджер подошел к ней сзади, вставил в уши наушники и сказал: «Это плейлист, под который я занимаюсь сексом».
Мужчины якобы массировали женщинам плечи без их согласия, чтобы «расслабить». Один из руководителей, по словам свидетелей, подходил к сидящим сотрудникам и выпускал газы у них перед лицом.
Одна из пострадавших рассказала, что ее примотали скотчем к офисному креслу, погрузили в лифт и нажали случайную кнопку. Она оказалась на другом этаже, «где никого не знала», привязанная к креслу и не способная пошевелиться. Та же женщина сообщила, что ей изрисовывали лицо маркером, а потом заставляли идти на собрание в таком виде, не давая смыть. Женщину в юбке якобы заставили стоять на руках в офисе.
Молодая мусульманка, которая не ела свинину, обнаружила на рабочем столе заставку с изображением сэндвича с беконом. На ее офисный стол якобы клали такие сэндвичи во время Рамадана. После теракта в Батаклане в 2015 году ее изолировали от коллектива и спрашивали, поддерживает ли она ИГИЛ.
Молодые мужчины тоже подвергались домогательствам: в офисе якобы регулярно играли в «догонялки», в ходе которых, если парня ловили, ему трогали член через брюки.
Впервые обвинения стали достоянием общественности в 2020 году. Тогда президент Ubisoft Ив Гиймо пообещал создать открытую инклюзивную атмосферу на рабочих местах и пресекать неподобающее поведение. Открытое письмо о домогательствах в компании подписали более 100 сотрудников.