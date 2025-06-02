95% алтайского меда производится не на Алтае

По ее словам, другие продукты тоже часто производятся не там, где думает рядовой покупатель. Адыгейский сыр, к примеру, тоже выпускается 218 компаниями в 58 регионах, хотя должен вырабатываться только в Республике Адыгея из молока «с предгорий Большого Кавказа»