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95% алтайского меда производится не на Алтае

Сегодня в 18:10
Фото: Arwin Neil Baichoo/Unsplash

95% меда в России, который производители называют алтайским, выпускается за пределами Республики Алтай. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на советника руководителя Россельхознадзора Елену Цветкову.

Она рассказала, что 348 компаний производили алтайский мед в 58 регионах. «Мы посмотрели 36 продуктов с географическим указанием, и самое больное — это, конечно, алтайский мед», — отметила Цветкова.

По ее словам, другие продукты тоже часто производятся не там, где думает рядовой покупатель. Адыгейский сыр, к примеру, тоже выпускается 218 компаниями в 58 регионах, хотя должен вырабатываться только в Республике Адыгея из молока «с предгорий Большого Кавказа»

Однако только 26 компаний действительно располагаются в Адыгее, они выпускают 60% сыра этого типа в стране. «Мы посмотрели, откуда у них молоко. Оказалось, Белгород, Воронеж, Татарстан», — посетовала Цветкова.

Представительница Россельхознадзора подчеркнула, что ведомство намерено навести порядок в этой сфере и предотвратить извлечение экономической выгоды из географических наименований.

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