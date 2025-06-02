95% алтайского меда производится не на Алтае

95% меда в России, который производители называют алтайским, выпускается за пределами Республики Алтай. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на советника руководителя Россельхознадзора Елену Цветкову.
Она рассказала, что 348 компаний производили алтайский мед в 58 регионах. «Мы посмотрели 36 продуктов с географическим указанием, и самое больное — это, конечно, алтайский мед», — отметила Цветкова.
По ее словам, другие продукты тоже часто производятся не там, где думает рядовой покупатель. Адыгейский сыр, к примеру, тоже выпускается 218 компаниями в 58 регионах, хотя должен вырабатываться только в Республике Адыгея из молока «с предгорий Большого Кавказа»
Однако только 26 компаний действительно располагаются в Адыгее, они выпускают 60% сыра этого типа в стране. «Мы посмотрели, откуда у них молоко. Оказалось, Белгород, Воронеж, Татарстан», — посетовала Цветкова.
Представительница Россельхознадзора подчеркнула, что ведомство намерено навести порядок в этой сфере и предотвратить извлечение экономической выгоды из географических наименований.