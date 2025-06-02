До Москвы могут долететь частицы пепла вулкана Этна, который проснулся на Сицилии

«Существенно это на прозрачности воздуха не скажется, потому что все-таки это далеко. <…> Пока у нас преобладает в наших широтах северо-западный ветер, если что‑то до нас и дойдет, то когда ветер сменится на южный, а это произойдет в середине недели. Возможно, до этого момента основная масса пыли просто осядет, поэтому существенно на характере атмосферных процессов это не скажется», — сказала Позднякова.