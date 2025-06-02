До Москвы могут долететь частицы пепла вулкана Этна, который проснулся на Сицилии

Частицы пепла вулкана Этна в Сицилии могут долететь до Москвы в середине недели. Об этом синоптик Татьяна Позднякова сообщила Агентству городских новостей «Москва».
«Существенно это на прозрачности воздуха не скажется, потому что все-таки это далеко. <…> Пока у нас преобладает в наших широтах северо-западный ветер, если что‑то до нас и дойдет, то когда ветер сменится на южный, а это произойдет в середине недели. Возможно, до этого момента основная масса пыли просто осядет, поэтому существенно на характере атмосферных процессов это не скажется», — сказала Позднякова.
Этна — самый высокий действующий вулкан в Европе. Он начал извергаться утром 2 июня, но первые толчки начались накануне, около 22.00 вечера по местному времени, и достигли пика к часу ночи. В небо над островом поднялся мощный столб дыма и пепла, который достиг высоты около 6400 метров. По словам специалистов, такой интенсивной вулканической активности на Этне не было с февраля 2021 года. При этом местный аэропорт в Катанье продолжает работать в обычном режиме. Власти заявляют, что угрозы для местных жителей и туристов нет.