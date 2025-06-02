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Ранее неизвестную картину Васнецова выставят на аукцион за 27 млн рублей

Сегодня в 17:20
Автопортрет Виктора Васнецова. Фото: Третьяковская галерея

Картину «Боярин» Виктора Васнецова оценили в 27 млн рублей перед торгами, на которые ее выставят. Произведение, более ста лет хранившееся в частной коллекции, может стать главным музейным открытием года, сообщает «Сноб».

«Боярин» ― ранее неизвестная картина Васнецова, чье авторство экспертиза подтвердила лишь недавно. Полотно хранилось в коллекции наследников астронома и коллекционера Авенира Яковкина.

© Виктор Васнецов/Московский аукционный дом

Владельцы картины решили провести экспертизу, после того как другая утерянная работа художника ― «Богомольцы» ― была успешно идентифицирована и представлена на предыдущих торгах. Аукцион, на который выставят «Боярина», пройдет в Московском аукционном доме 8 июня.

«Полотно представляет собой яркий образец позднего периода творчества Виктора Васнецова. Не только стилистика данного произведения, но и особенности угольного подготовительного рисунка, характер живописного построения изображения, безо всяких сомнений, позволяют его считать работой художника», ― отметил историк искусств Сергей Подстаницкий, сооснователь аукционного дома.

«Боярин», написанный в 1910–1920-е годы, принадлежит позднему периоду творчества Васнецова. В этой картине художник продолжает интересоваться древнерусский костюмом. Глубокое изучение его составляющих пронизывает все творчество Васнецова, включая эскизы к постановке спектакля «Чародейка» 1884 года, эскизы костюмов певчих Федоровского собора 1915 года и портреты собственных сыновей.

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