Тюремную одежду Пи Дидди выставили на аукцион

Аукционный дом GWS Auctions выставил на продажу одежду рэпера и музыкального продюсера Пи Дидди, которую тот носил в фильме «Бал монстров», когда играл заключенного тюрьмы Лоренса Масгроува.
Минимальную ставку за костюм скандального артиста установили на уровне 100 долларов. Победитель торгов получит синие джинсы Дидди, черные кеды, белую футболку и светло-серую толстовку.
В этих вещах рэпер появился в начале и середине фильма, в частности в сцене встречи его персонажа с женой Летицией и сыном. Роль Летиции в картине исполнила лауреатка премии «Оскар» Халле Берри.
«Костюм будет предоставлен с биркой костюмера проекта, на которой указана различная информация об одежде и сценах [где она была задействована]», — отметили в аукционном доме.
В данный момент Пи Дидди находится за решеткой уже в реальной жизни. Он обвиняется в орговле людьми, рэкете, изнасилованиях, домогательствах, шантаже, вымогательстве, принуждении к незаконному труду и других преступлениях. Если Дидди признают виновным, ему грозит как минимум один пожизненный срок.
Судебные заседания по делу Дидди начались 12 мая и проходят в закрытом формате. За первые две недели показания успели дать бывшая девушка Дидди Кэсси, ее родственники, а также бывшие помощники рэпера и бизнесмена, экзотический танцор по прозвищу Каратель, артист Кид Кади и другие люди, работавшие с Дидди. О том, что говорят о Дидди на суде, можно прочитать в материале «Афиши Daily».