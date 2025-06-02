Тюремную одежду Пи Дидди выставили на аукцион

Судебные заседания по делу Дидди начались 12 мая и проходят в закрытом формате. За первые две недели показания успели дать бывшая девушка Дидди Кэсси, ее родственники, а также бывшие помощники рэпера и бизнесмена, экзотический танцор по прозвищу Каратель, артист Кид Кади и другие люди, работавшие с Дидди. О том, что говорят о Дидди на суде, можно прочитать в материале «Афиши Daily».