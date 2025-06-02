Арнольд Шварценеггер завел свинью, лошадь и осла, чтобы преодолеть кризис среднего возраста

«Все эти животные окружают Арнольда. У него есть определенные блюда, например, домашнее овсяное печенье, которое полезно для лошадей. Есть специальные блюда для собаки, суп, который любит свинья. Это все как будто из фильма. Но это происходит наяву», — сказал звезда «Белого лотоса». Он отметил, что хотел бы увидеть фильм об Арнольде и животных, который бы снял продюсер Брайан Грейзер.