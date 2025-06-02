Арнольд Шварценеггер завел свинью, лошадь и осла, чтобы преодолеть кризис среднего возраста

Арнольд Шварценеггер за последние несколько лет обзавелся несколькими питомцами. Так актер пытается справиться с кризисом среднего возраста, сказал его сын Патрик в подкасте Literally! With Rob Lowe.
В доме у бывшего губернатора Калифорнии уже живут свинья Шнелли, осел Лулу, миниатюрная лошадь Виски и несколько собак. Патрик отметил, что его отец полностью принял такой образ жизни и напоминает ему доктора Дулиттла — персонажа книги Хью Лофтинга, который понимает животных.
«Все эти животные окружают Арнольда. У него есть определенные блюда, например, домашнее овсяное печенье, которое полезно для лошадей. Есть специальные блюда для собаки, суп, который любит свинья. Это все как будто из фильма. Но это происходит наяву», — сказал звезда «Белого лотоса». Он отметил, что хотел бы увидеть фильм об Арнольде и животных, который бы снял продюсер Брайан Грейзер.
В сентябре Арнольд Шварценеггер получил почетную докторскую степень в частном берлинском университете Hertie School. Политик удостоился этой чести за свою борьбу с изменением климата и развитие гражданского общества.