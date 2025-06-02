Из музея в Париже украли статую Эмманюэля Макрона

Из музея восковых фигур Гревен в Париже похитили статую французского президента Эмманюэля Макрона. Об этом сообщил BFM TV.
По информации СМИ, ограбление совершили две женщины и двое мужчин. Они сперва притворились туристами, проникли в здание музея и вынесли из него фигуру стоимостью 40 тысяч евро, выдав себя за сотрудников.
Статую вынесли через запасной выход, прикрыв ее одеялом. Через некоторое время фигуру заметили на акции экоактивистов у здания российского посольства. Там она находилась в руках людей, одетых как активисты организации «Гринпис».
Глава французской ячейки организации Жан-Франсуа Жюльяр отметил, что активисты критикуют Макрона за торговые отношения с Россией. В «Гринпис» добавили, что статую президента не украли, а «одолжили» и вскоре вернут в музей.
Музей Гревен — крупнейший во Франции музей восковых фигур. В 1993 году он уже подвергался атаке: тогда неизвестные выкрали статую Жака Ширака, который был президентом страны с 1995 по 2007 год. В 1980 году из музея Гревен также похитили фигуру президента Валери Жискар д’Эстена.