Первый участок Рублево-Архангельской линии метро планируют открыть в 2026 году

Ожидается, что в первые годы линией будут пользоваться около 170 тыс. пассажиров в сутки, а в перспективе ― до 250 тыс. Первые две станции будущей ветки ― «Деловой центр» и «Шелепиха» ― были открыты в 2018 году в составе Большой кольцевой линии метро.