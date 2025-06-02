Первый участок Рублево-Архангельской линии метро планируют открыть в 2026 году

Первый участок Рублево-Архангельской линии московского метро собираются открыть в конце 2026 года. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин во время осмотра строящейся на ветке станции «Народное ополчение».
Первый участок линии пройдет от станции «Шелепиха» до «Бульвара Генерала Карбышева». По словам Собянина, работы на нем закончены уже на 50%, проложены почти все тоннели.
Рублево-Архангельская ветка с 12 станциями пройдет от «Москвы-Сити» до Рублево-Архангельского за МКАД и далее в Красногорск ― с пересадками на МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро.
Линия свяжет два деловых квартала: «Москва-Сити» и деловой кластер «СберСити» в новом микрорайоне Рублево-Архангельское.
Ожидается, что в первые годы линией будут пользоваться около 170 тыс. пассажиров в сутки, а в перспективе ― до 250 тыс. Первые две станции будущей ветки ― «Деловой центр» и «Шелепиха» ― были открыты в 2018 году в составе Большой кольцевой линии метро.