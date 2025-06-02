Принц Гарри хотел сменить фамилию на Спенсер

Фамилию Маунтбеттен-Виндзор носят дети Гарри — принц Арчи и принцесса Лилибет. Фамилию придумала королева Елизавета II. 8 февраля 1960 года она постановила, что ее потомки должны носить фамилию, которая ссылается как на Дом Виндзоров, так и на имя ее мужа, принца Филиппа. Тот сменил свой титул «принца Греции и Дании» на фамилию Маунтбеттен после того, как стал гражданином Великобритании в 1947 году.