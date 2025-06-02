Принц Гарри хотел сменить фамилию на Спенсер

Принц Гарри чуть не сменил фамилию с Маунтбеттен-Виндзор на Спенсер — девичью фамилию матери Дианы. Об этом сообщает Daily Mail.
Герцог Сассекский поднял эту тему в разговоре с дядей и братом принцессы Дианы, графом Спенсером, во время недавней поездки в Великобританию. Дядя посоветовал племяннику не делать этого, сославшись на юридические сложности.
«У них состоялся очень дружеский разговор, и Спенсер отговорил его от такого шага», — рассказал друг Гарри.
Фамилию Маунтбеттен-Виндзор носят дети Гарри — принц Арчи и принцесса Лилибет. Фамилию придумала королева Елизавета II. 8 февраля 1960 года она постановила, что ее потомки должны носить фамилию, которая ссылается как на Дом Виндзоров, так и на имя ее мужа, принца Филиппа. Тот сменил свой титул «принца Греции и Дании» на фамилию Маунтбеттен после того, как стал гражданином Великобритании в 1947 году.
В мае принц Гарри попал в неловкую ситуацию во время поездки в Лондон. Герцог Сассекский несколько раз постучался к незнакомцам в поисках дома своего друга и попал на камеры видеонаблюдения.