Wizards of the Coast разрабатывает новую приключенческую видеоигру по Dungeons & Dragons

Компания Wizards of the Coast запустила в разработку новую однопользовательскую приключенческую игру в жанре экшн по «Подземельям и драконам» (Dungeons & Dragons). Об этом сообщает Variety.
Проектом занимается студия Giant Skull. Он станет частью эксклюзивного издательского партнерства между разработчиками и Wizards. Игра выйдет на ПК и консолях.
Сделка состоялась сразу после расторжения контракта Wizards с создателями Baldur’s Gate 3 из Larian Studios. По словам разработчика игр Giant Skull, проект без названия, основанный на мире D&D, «знаменует собой важный момент в игровых амбициях обеих компаний».
Компания Giant Skull была основана в 2023 году Стигом Асмуссеном, бывшим гейм-директором Star Wars Jedi: Survivor и God of War III. В своей новой работе студия обещает «погружающий сюжет, героические сражения и захватывающую механику передвижения».