Интернет в российских самолетах может появиться в 2027–2028 году

В 2027–2028 году может появиться сервис, позволяющий пассажирам пользоваться интернетом в российских самолетах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора компании «Бюро 1440» Дмитрия Агафонова.
По его словам, запуск может состояться через полгода после завершения развертывания низкоорбитальной спутниковой группировки в 2027 году.
«Мы говорим сейчас о бортах российского производства. Спрос вокруг этой услуги не утихает. Мы видим, что около 67% пассажиров, по опросам и мировым, и российским, говорят, что интернет на борту критически важен», — отметил он.
О том, что интернет может появиться в российских самолетах, стало известно еще в 2024 году. Тогда в «Бюро 1440» рассказали, что для этого на орбиту планируют запустить более 700 спутников.