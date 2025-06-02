У сов когнитивные функции снижаются быстрее, чем у жаворонков

У людей, склонных к более позднему отходу ко сну и пробуждению, выше риски для здоровья, включая более быстрое снижение когнитивных функций. К такому выводу пришла исследовательница деменции Ана Венцлер из Университета Гронингена в Нидерландах. Об этом сообщает Fortune.
Ученая проанализировала данные 23,8 тыс. участников когнитивного теста за период в 10 лет и их опросы о сне. Выяснилось, что у сов быстрее снижаются когнитивные способности, но на это влияют и другие факторы ― не только время отхода ко сну.
«Около 25% эффекта связано с более низким качеством сна и курением, так что здоровый образ жизни может немного снизить негативное влияние позднего хронотипа», ― отметила Венцлер.
Она уточнила, что в исследовании изучалась только исполнительная функция мозга, так что о влиянии режима сна на память, язык и другие когнитивные аспекты нужны дополнительные исследования.
Еще один интересный вывод: повышенный риск в основном наблюдался у людей с высоким уровнем образования. «Это, вероятно, связано с их режимом сна. Они часто вынуждены рано вставать на работу, из‑за чего спят слишком мало и мозг не получает достаточно отдыха», ― пояснила исследовательница.
Недавнее исследование показало, что жители высокотехнологичных стран спят на 45 минут дольше и имеют на 14% более высокую эффективность сна. Однако это приводит к нарушению естественных циркадных ритмов и чревато проблемами со здоровьем.