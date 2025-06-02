Вышел тизер третьего и последнего полнометражного фильма по «Аббатству Даунтон»

Сериал «Аббатство Даунтон» показывали с 2010 по 2016 год. В 2019 году его впервые расширили до полнометражного фильма с одноименным названием. В 2022 году вышла часть «Новая эра». Оба фильма имели успех в прокате, причем первый собрал 194 миллиона долларов по всему миру. Картина «Аббатство Даунтон: Грандиозный финал» станет последней. Она завершит 15-летнюю историю аристократического поместья, героев одноименного сериала и фильмов.