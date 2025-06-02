Вышел тизер третьего и последнего полнометражного фильма по «Аббатству Даунтон»

Компания Focus Features выпустила первый тизер «Аббатство Даунтон: Грандиозный финал» — заключительной части трилогии фильмов. Премьера запланирована на 12 сентября 2025 года.
Действие фильма «Аббатство Даунтон: Грандиозный финал» разворачивается в 1930 году. В нем леди Мэри (Мишель Докери) вращается в высшем обществе Лондона, в то время как лорд и леди Грантам (Хью Бонневилль и Элизабет МакГоверн) управляют поместьем графства Йоркшир.
Сценаристом выступил создатель оригинального сериала и обладатель «Оскара» Джулиан Феллоуз. Режиссер проекта — Саймон Кертис, работавший над предыдущей частью «Аббатства».
К своим ролям вернутся Мишель Докери (Мэри), Хью Бонневилль (Роберт), Элизабет МакГоверн (Кора), Лаура Кармайкл (Эдит), Джим Картер (Карсон), Аллен Лич (Том Брэнсон) и другие актеры.
Сериал «Аббатство Даунтон» показывали с 2010 по 2016 год. В 2019 году его впервые расширили до полнометражного фильма с одноименным названием. В 2022 году вышла часть «Новая эра». Оба фильма имели успех в прокате, причем первый собрал 194 миллиона долларов по всему миру. Картина «Аббатство Даунтон: Грандиозный финал» станет последней. Она завершит 15-летнюю историю аристократического поместья, героев одноименного сериала и фильмов.