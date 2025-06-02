В Музее мадам Тюссо выставили фигуру сосиски в тесте

В лондонском Музее мадам Тюссо появился необычный экспонат ― скульптура сосиски в тесте. Ее открытие приурочено к Национальному дню сосиски в тесте, который празднуется 5 июня. Об этом говорится на сайте культурной площадки.
Экспонат представляет собой реплику Greggs Sausage Roll — такое угощение продается в сети британских магазинов Greggs. Фигура займет почетное место в музейной зоне, посвященной культурному капиталу Великобритании, ― рядом с такими личностями, как Уильям Шекспир, Дэвид Аттенборо и Stormzy.
«Теперь золотистая, слоеная и хрустящая икона британской кухни тоже получила статус звезды — почти каждый второй британец (46%) считает сосиску в тесте от Greggs настоящим британским символом», ― отметили в музее.
Фигурка создавалась вручную традиционным методом гипсового литья. Специалисты тщательно изучили десятки сосисок в тесте от Greggs, чтобы воссоздать их хрустящую слоеную текстуру и золотистую глазурь.
Статуэтку поместили на подушку из синего бархата и пьедестал с памятной табличкой. Это первый случай, когда блюдо стало экспонатом Музея Тюссо.
В прошлом году сосисочные киоски Вены включили в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Их традиция восходит ко временам Австро-Венгерской империи, когда бывшие солдаты открывали кулинарные лавки, чтобы заработать на жизнь.