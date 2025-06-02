Надежда Кадышева даст концерт в «Лужниках»

Надежда Кадышева вместе с сыном Григорием и ансамблем «Золотое кольцо» устроит концерт в «Лужниках». Шоу-программа «Плывет веночек» пройдет 20 июня 2026 года.
Спортивная арена, по официальным данным, вмещает более 80 тыс. зрителей. Билеты уже поступили в продажу. Цена варьируется от 2 до 15 тыс. рублей.
Кадышева переживает новый виток популярности после того, как ее песня «Веночек» завирусилась в соцсетях. В 2024 году трек залетел в тиктоке на волне тренда slavic core. Летом того же года Кадышеву пригласили на VK Fest в Москве. После фестиваля на концерты певицы стали приходить молодые поклонники.
В апреле Надежда Кадышева стала самой высокооплачиваемой певицей в России. По словам промоутера компании «Ру-Концерт» Евгения Морозова, ценник одного концерта артистки поднялся до 20 млн рублей. В мае количество публикаций о певице Надежде Кадышевой в СМИ увеличилось в четыре раза по сравнению с мартом. По упоминаниям в СМИ Кадышева обошла Егора Крида, Шамана и Ольгу Бузову.