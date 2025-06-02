Надежда Кадышева даст концерт в «Лужниках»

Кадышева переживает новый виток популярности после того, как ее песня «Веночек» завирусилась в соцсетях. В 2024 году трек залетел в тиктоке на волне тренда slavic core. Летом того же года Кадышеву пригласили на VK Fest в Москве. После фестиваля на концерты певицы стали приходить молодые поклонники.