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Исследователи обнаружили трек, который на 65% снимает тревожность

Сегодня в 14:19
Фото: Dan Farrell/Unsplash

Исследователи обнаружили трек, который снимает тревожность и стресс. Им стала эмбиент-композиция «Weightless» британской группы Marconi Union.

Трек был создан в сотрудничестве с саунд-терапевтами. По данным исследования Mindlab International, восьмиминутная композиция снимает тревожность на 65%.

Участники эксперимента решали сложные задачи под наблюдением, и именно под «Weightless» их стресс заметно снижался. Трек начинается с 60 ударов в минуту — как у сердца человека в состоянии покоя — и постепенно замедляется до 50, помогая сердечному ритму и дыханию синхронизироваться с музыкой. Это явление известно как энтрейнмент — физиологический процесс, который способствует расслаблению.

По словам невролога Стивена Алдера, музыка действует как аудиоанестезия. Нейробиолог Фридерике Фабрициус рекомендует приучить мозг к определенной композиции как к сигналу для фокусировки.

Профессор Эрин Хэннон из Университета Невады отметила, что музыка с умеренным темпом и предсказуемой мелодией часто помогает при учебе и работе. По данным CSU Global, почти 60% студентов-зумеров предпочитают учиться под музыку.

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