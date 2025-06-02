Исследователи обнаружили трек, который на 65% снимает тревожность

Участники эксперимента решали сложные задачи под наблюдением, и именно под «Weightless» их стресс заметно снижался. Трек начинается с 60 ударов в минуту — как у сердца человека в состоянии покоя — и постепенно замедляется до 50, помогая сердечному ритму и дыханию синхронизироваться с музыкой. Это явление известно как энтрейнмент — физиологический процесс, который способствует расслаблению.