Исследователи обнаружили трек, который на 65% снимает тревожность

Исследователи обнаружили трек, который снимает тревожность и стресс. Им стала эмбиент-композиция «Weightless» британской группы Marconi Union.
Трек был создан в сотрудничестве с саунд-терапевтами. По данным исследования Mindlab International, восьмиминутная композиция снимает тревожность на 65%.
Участники эксперимента решали сложные задачи под наблюдением, и именно под «Weightless» их стресс заметно снижался. Трек начинается с 60 ударов в минуту — как у сердца человека в состоянии покоя — и постепенно замедляется до 50, помогая сердечному ритму и дыханию синхронизироваться с музыкой. Это явление известно как энтрейнмент — физиологический процесс, который способствует расслаблению.
По словам невролога Стивена Алдера, музыка действует как аудиоанестезия. Нейробиолог Фридерике Фабрициус рекомендует приучить мозг к определенной композиции как к сигналу для фокусировки.