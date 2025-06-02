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Концерт Леди Гаги внесли в Книгу рекордов Гиннесса

Сегодня в 12:43
Фото: Kevin Mazur/Getty Images

Бесплатный концерт Леди Гаги, прошедший в бразильском Рио-де-Жанейро, стал рекордным по посещаемости среди сольных выступлений женщин-музыкантов. Об этом говорится на сайте Книги Рекордов Гиннесса.

3 мая концерт певицы на пляже Копакабана собрал около 2,5 млн человек. Первое за 13 лет выступление Леди Гаги в Бразилии побило рекорд, установленный Мадонной на той же площадке 4 мая 2024 года. Тогда на Атлантическое побережье съехались около 1,6 млн поклонников.

Оба концерта стали частью серии бесплатных шоу, организованных компанией Live Nation вместе с туристическим агентством Рио-де-Жанейро. Выступление Леди Гаги, как ожидается, принесет в местную экономику более 100 млн долларов США.

Общий рекорд по посещаемости уже более 30 лет удерживает британский музыкант Род Стюарт. На его новогодний концерт на том же пляже Копакабана в 1994 году собралось 3,5 млн человек. Книга рекордов отмечает, что в эту цифру могли войти и те, кто пришел посмотреть только на новогодний салют.

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