Концерт Леди Гаги внесли в Книгу рекордов Гиннесса

3 мая концерт певицы на пляже Копакабана собрал около 2,5 млн человек. Первое за 13 лет выступление Леди Гаги в Бразилии побило рекорд, установленный Мадонной на той же площадке 4 мая 2024 года. Тогда на Атлантическое побережье съехались около 1,6 млн поклонников.