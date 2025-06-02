Для детей-актеров в сериале по Гарри Поттеру построят мини-школу на съемочной площадке

«Вероятно, это будет школа, которая по сути будет представлять собой ряд классных комнат с репетиторами по предметам, и они будут водить детей из класса в класс, как в мини-школе. Когда вы начинаете строить такое учреждение, вам понадобится руководство — директор, директор по обучению, индивидуальные репетиторы. Это гораздо сложнее, чем обычный репетитор на съемочной площадке, которому поручено присматривать за парой детей по несколько часов каждый день в течение месяца», — сказал соучредитель частного агентства репетиторских услуг Simply Learning Tuition Натаниэль МакКаллах.