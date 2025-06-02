Для детей-актеров в сериале по Гарри Поттеру построят мини-школу на съемочной площадке

Арабелла Стэнтон, Доминик МакЛоклин и Аластер Стаут, которые сыграют Гермиону, Гарри и Рона в сериале по «Гарри Поттеру», уйдут из школ из‑за съемок в проекте. Специально для них и для других детей-актеров на площадке построят мини-школу, пишет The Guardian.
Учебное заведение создадут на студии Warner Bros. Leavesden в Уотфорде, где съемки начнутся уже в этом году. По словам генерального директора HBO Кейси Блойса, проект будет длиться 10 лет, и дети, которым сейчас от 9 до 11 лет, проведут свои подростковые годы в фургонах, заучивая реплики и одновременно готовясь к экзаменам.
«Вероятно, это будет школа, которая по сути будет представлять собой ряд классных комнат с репетиторами по предметам, и они будут водить детей из класса в класс, как в мини-школе. Когда вы начинаете строить такое учреждение, вам понадобится руководство — директор, директор по обучению, индивидуальные репетиторы. Это гораздо сложнее, чем обычный репетитор на съемочной площадке, которому поручено присматривать за парой детей по несколько часов каждый день в течение месяца», — сказал соучредитель частного агентства репетиторских услуг Simply Learning Tuition Натаниэль МакКаллах.
Джо Остин из Tayberry Tuition, которая предоставила специалистов-репетиторов на съемочную площадку для Netflix и Би-Би-Си, сказала, что дети-актеры, с которыми она работала, обычно с энтузиазмом относились к репетиторству.
«Студенты, с которыми мы встречаемся, в целом очень трудолюбивы. <…> На съемочных площадках бывают длинные, очень скучные дни. Возможно, в Голливуде все по-другому, но мы работали с широким кругом детей-актеров, и у нас никогда не было проблем ни с одним из студентов», — отметила она.
Джудит Филлипс, которая работала репетитором в оригинальных фильмах о Гарри Поттере, рассказала, что ее цель была в том, чтобы дети учились не менее 15 часов в неделю и были на связи с репетиторами с 8 утра. Основатель консалтинговой компании Bonas MacFarlane в сфере образования Чарльз Бонас тоже работал с некоторыми детьми-актерами из первых фильмов франшизы. Он подчеркнул, что исполнители главных ролей хоть и «сорвали джекпот», но им тоже приходилось жертвовать чем‑то ради съемок.
«У этих детей, нравится им это или нет, академическое образование отойдет на второй план. И если бы вы сказали об этом почти любому другому, он бы спросил: „А стоит ли оно того?“ Ребята упустят много моментов из детства, потому что целый день будут сидеть в этих студиях и работать со взрослыми», — заключил он.
HBO раскрыл каст актеров в сериале о Гарри Поттере 27 мая. Джоан Роулинг осталась в восторге от выбора исполнителей главных ролей и назвала их «замечательными». Не разочаровал кастинг и фанатов франшизы.