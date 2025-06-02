В Москве на месте монорельса предложили построить воздушный парк

На месте монорельса на северо-востоке Москвы могут открыть первый в стране воздушный парк. Об этом говорится на сайте мэра и правительства Москвы.
«Эксплуатация монорельса стала убыточной для города, тем более что конструкции и подвижной состав нуждались в обновлении», — говорится на Mos.ru.
Москвичи могут проголосовать за судьбу монорельса на сайте «Активный гражданин». Голосование подготовлено при участии столичного Дептранса.
Проект предусматривает создание на эстакаде монорельса — на высоте шести метров над землей — прогулочных аллей, беговых дорожек, зон для цветников и кафе.
Протяженность парка, согласно проекту, составит более четырех километров. В нем планируют сохранить несколько вагонов и историческую конструкцию монорельса.
По данным Дептранса, монорельс стабильно убыточен: ежегодные затраты превышают 800 млн рублей, а себестоимость поездки одного пассажира составляет около 1500 рублей, почти в 20 раз выше себестоимости поездки на метро.