В Египте в пустыне построят новый город с элитным жильем

Новый город, названный Джириан, разместится на площади 6,8 млн квадратных метров в 42 км к западу от Каира. По плану он станет частью более крупной инициативы — аграрного проекта «Новая дельта» площадью 2,28 млн акров. Ежедневно туда будет направляться около 10 млн кубометров воды из Нила.