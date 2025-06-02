В Египте в пустыне построят новый город с элитным жильем

Власти Египта объявили о строительстве масштабного города в пустынной местности. Об этом сообщает Reuters.
В рамках строительства около 7% годовой квоты страны на воду из Нила будет перенаправлено из плодородной дельты в элитные жилые комплексы со стеклянными фасадами.
Новый город, названный Джириан, разместится на площади 6,8 млн квадратных метров в 42 км к западу от Каира. По плану он станет частью более крупной инициативы — аграрного проекта «Новая дельта» площадью 2,28 млн акров. Ежедневно туда будет направляться около 10 млн кубометров воды из Нила.
Проект предусматривает строительство не только жилых комплексов с панорамным остеклением, но и коммерческих зон, яхтенной марины и свободной экономической зоны.
Согласно заявлению премьер-министра Мустафы Мадбули, государство стремится использовать нетрадиционные и инновационные подходы для повышения стоимости земли и привлечения инвестиций на фоне водного дефицита, энергетических проблем и экономических трудностей.