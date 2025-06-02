«Каратэ-пацан: Легенды» за уик-энд собрал 21 млн долларов. Это в 2,5 раза меньше ремейка 2010 года

По итогам первого уик-энда фильм «Каратэ-пацан: Легенды» находится на третьем месте в США, уступая «Миссии невыполнима: Финальная расплата» и ремейку «Лило и Стич». Об этом сообщает Variety.
Картина в мировом прокате заработала около 47 млн долларов. В США лента получила хорошие отзывы от зрителей (на Rotten Tomatoes фильм набрал 59% от обозревателей и 90% от зрителей). Однако при бюджете в 45 млн долларов собрала лишь 21 млн в американском прокате. Это в 2,5 раза меньше, чем за первый уик-энд заработал ремейк «Каратэ-пацана» 2010 года. За весь прокат тот собрал 359 млн долларов по всему миру. В скором времени «Легенд» ждет релиз в Китае и Европе.
«Каратэ-пацан: Легенды» — продолжение культовой серии боевиков, которая состоит из четырех фильмов и сериала «Кобра Кай». Действие в фильме разворачивается спустя три года после финального сезона «Кобры Кай». По сюжету мистер Хан и Дэниел ЛаРуссо объединяют силы, чтобы помочь пекинскому подростку выиграть турнир по боевым искусствам.
К своим ролям вернулись Джеки Чан и Ральф Маккьо: Маккьо вновь сыграл чемпиона по карате Дэниела ЛаРуссо, а Чан предстал в образе мастера кунг-фу мистера Хана. Роль ученика исполнил Бен Ван. В актерский состав также вошли Джошуа Джексон, Сэди Стэнли, Вэнь Минна и Арамис Найт. Режиссер проекта — Джонатан Энтуистл («Каратэ-пацан-2», «Здравствуй, будущее!»). Лента вышла в мировой прокат 30 мая 2025 года.