«Каратэ-пацан: Легенды» за уик-энд собрал 21 млн долларов. Это в 2,5 раза меньше ремейка 2010 года

Картина в мировом прокате заработала около 47 млн долларов. В США лента получила хорошие отзывы от зрителей (на Rotten Tomatoes фильм набрал 59% от обозревателей и 90% от зрителей). Однако при бюджете в 45 млн долларов собрала лишь 21 млн в американском прокате. Это в 2,5 раза меньше, чем за первый уик-энд заработал ремейк «Каратэ-пацана» 2010 года. За весь прокат тот собрал 359 млн долларов по всему миру. В скором времени «Легенд» ждет релиз в Китае и Европе.