В российских магазинах игрушек появились пункты помощи для потерявшихся детей

С 1 июня к проекту присоединились все 63 магазина сети «Мир кубиков» в 19 городах России. Его цель — рассказать детям о правилах поведения в общественных местах. Персонал сможет помочь в любой ситуации: если ребенок потерялся, не может связаться с родителями, чувствует себя растерянным, испуганным или столкнулся с неприятной ситуацией на улице или в торговом центре.