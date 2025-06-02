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В российских магазинах игрушек появились пункты помощи для потерявшихся детей

Сегодня в 11:57
Фото: Пресс-материалы

К Международному дню защиты детей геолокационное приложение «Где мои дети», сеть магазинов «Мир кубиков» и ассоциация «Поиск пропавших детей» запустили всероссийский проект «Безопасность в „Мире кубиков“». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службах компаний.

С 1 июня к проекту присоединились все 63 магазина сети «Мир кубиков» в 19 городах России. Его цель — рассказать детям о правилах поведения в общественных местах. Персонал сможет помочь в любой ситуации: если ребенок потерялся, не может связаться с родителями, чувствует себя растерянным, испуганным или столкнулся с неприятной ситуацией на улице или в торговом центре.

На входных дверях появятся наклейки с фразой «Потерялся? Здесь помогут!» — как сигнал, что сотрудники знают, как действовать в экстренной ситуации. Они смогут успокоить человека, быстро сориентируются и сообщат о случившемся профессионалам. Чтобы оказывать квалифицированную помощь детям в таких ситуациях, сотрудники магазинов пройдут обучение у экспертов сервиса «Где мои дети» и ассоциации «Поиск пропавших детей».

«Только за год в России теряются более 45 тыс. детей. Мы уверены: ребенок должен знать, что в любой момент рядом есть место, где его поймут и помогут. Обучая сотрудников магазинов, мы создаем реальную инфраструктуру безопасности там, где семьи проводят время вместе», — отмечает руководитель Всероссийской ассоциации «Поиск пропавших детей» Дмитрий Второв.

Дополнительно состоится цифровой квест с призами и образовательные мастер-классы в магазинах. Квест-игра «Безопасность в „Мире кубиков“» пройдет с 1 по 30 июня на сайте и предлагает ознакомиться с полезной информацией в увлекательной форме.

Интерактивные задания помогают детям лучше понять, как вести себя в неожиданных ситуациях и в самых разных местах. Например, в лесу, на водоемах, в общественном транспорте. За выполнение заданий участники получат призы.

«В мире, где ребенок может легко потеряться, мы хотим, чтобы он знал: рядом всегда есть взрослые, которым можно доверять. Мы строим островки безопасности там, где дети чувствуют себя счастливыми, — в игре», — рассказывает специалист по социально-значимым проектам «Где мои дети» Мария Бирбина.

Образовательные мастер-классы по сборке конструктора пройдут в магазинах «Мир кубиков». В этом году дети будут собирать набор Pantasy «Кунг-фу Панда: Тигрица». Всем участникам вручат коллекционные карточки с советами, как вести себя при встрече с дикими животными, а также памятку по безопасности для детей и родителей.

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