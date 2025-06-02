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В Японии ввели штрафы для компаний за жару на рабочем месте

Сегодня в 09:42
Фото: Siniz Kim/Unsplash

В Японии стали действовать обновленные правила, обязывающие работодателей обеспечивать безопасность работников в условиях экстремальной жары. Об этом сообщает Bloomberg.

Теперь с 1 июня за нарушение новых требований компаниям будет грозить штраф до 500 тыс. иен (около 3475 долларов). Закон был принят на фоне роста числа тепловых ударов на производстве.

Только в прошлом году жара привела к 30 смертям и около 1200 травмам, согласно данным Министерства здравоохранения. Особенно уязвимыми оказались сотрудники строительной и производственной сфер.

Поводом для ужесточения требований стала рекордная жара летом 2024 года. Власти страны признали необходимость на законодательном уровне защитить работников от растущей климатической угрозы.

Крупные японские компании уже начали внедрение дополнительных мер. Строительная компания Shimizu Corp. заявила, что адаптирует графики работы с учетом температурного индекса и использует сенсоры для контроля температуры тела работников. Курьерская служба Yamato Transport объявила о намерении выдать 75 тыс. жилетов с вентиляторами своим сотрудникам и установить 3000 датчиков WBGT в офисах и на складах.

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