«Буду выходить на связь с депутатами»: Инстасамка предложила ввести закон о защите детей-блогеров

«Я начала изучать информацию и следить за каналами, где хоть как‑то участвуют дети в роли блогеров. Это проблема такая невидимая, но такая серьезная. Этот вопрос нужно регулировать на уровне выше, чем мой телеграм-канал. Я поспособствую этому процессу. Буду выходить на связь с депутатами. <…> Меня волнует количество часов, проведенных ребенком под камерой, — нормально ли это для психики ребенка?» — рассказала она на подкасте «Это медиафутбол, бро».