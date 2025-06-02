«Буду выходить на связь с депутатами»: Инстасамка предложила ввести закон о защите детей-блогеров

Певица Инстасамка призвала разработать в России закон, который регулировал бы деятельность детей-блогеров.
«Я начала изучать информацию и следить за каналами, где хоть как‑то участвуют дети в роли блогеров. Это проблема такая невидимая, но такая серьезная. Этот вопрос нужно регулировать на уровне выше, чем мой телеграм-канал. Я поспособствую этому процессу. Буду выходить на связь с депутатами. <…> Меня волнует количество часов, проведенных ребенком под камерой, — нормально ли это для психики ребенка?» — рассказала она на подкасте «Это медиафутбол, бро».
Певица добавила, что сейчас находится в поиске человека, который сможет помочь ей продвинуть этот законопроект.
В прошлом году Инстасамка раскритиковала семью блогеров Дениса и Лены Кукояк. По ее словам, они зарабатывают на труде своей малолетней дочери. «Человеку шесть лет, она уже ****** [работает] на этот канал, как папа Карло. Нет ни одного видео, где Вася не участвует. И все это потом монетизируется. То есть мы можем назвать это детским трудом», — пояснила артистка.