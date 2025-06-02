Офис «Аэрофлота» получил премию Best Office Awards 2025 в области архитектуры и дизайна

Флагманский клиентский офис «Аэрофлота», открывшийся в январе 2025 года, стал обладателем Гран-при престижной премии Best Office Awards 2025 — одной из главных наград в области архитектуры и дизайна офисных пространств в России.
Из 167 заявленных проектов от более чем 60 архитектурных бюро именно проект «Аэрофлота» был признан лучшим благодаря оригинальной интерьерной концепции и высокому качеству исполнения.
Проект для «Аэрофлота» разработан архитектурным бюро T+T Architects, которое постаралось выразить философию авиаперевозчика через архитектуру. Интерьер офиса строится на метафоре «воздушного потока» — здесь преобладают плавные формы, текучие линии и светлая палитра, вызывающие ассоциации с лёгкостью полёта и высоким уровнем сервиса.
Пространство продумано до мелочей: от зонирования, обеспечивающего приватность и комфорт, до премиальных материалов — натурального дерева, полированных металлов и мягких тканей.
Особое внимание бюро уделило акустике и освещению, создающим расслабляющую атмосферу. Установлены современные технологические решения — от медиапанелей с маршрутной информацией до смарт-столов с интегрированными устройствами. Для детей создан тематический уголок в стиле аэропорта.
По словам первого заместителя гендиректора по коммерции и финансам ПАО «Аэрофлот» Андрея Чиханчина, задача проекта заключалась в том, чтобы клиент с первых секунд чувствовал уровень сервиса и дух путешествия:
«Мы стремились создать не просто комфортное пространство, но атмосферу будущего полёта — утончённую, технологичную, обволакивающую. Победа в Best Office Awards — признание того, что мы выбрали верное решение и партнёров для его реализации».